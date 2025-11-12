「廷鑫」股票變壁紙　台南廠房12.7億淪法拍

▲曾在台股上市的大型鋁合金熔煉廠「廷鑫興業」，因未依法申報財報，去年遭勒令下市。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

曾在台股上市的大型鋁合金熔煉廠「廷鑫興業」，因未依法申報財報，去年遭勒令下市，3.9萬股民持有該公司的股票，一夕間都變壁紙，儘管當時廷鑫曾開出16億元要出售廠房來籌措資金，最終仍下市收場，仁德廠房也淪為法拍，19日一拍底價12億元。

證交所公告，知名鋁合金熔煉廠「廷鑫興業」未能於規定期限內交出2023年度、2024年度第1、2、3季財報，去年10月遭證交所停止其上市有價證券在證券集中交易市場買賣，等於被下市，依據當時集保戶股權分散表，廷鑫股東人數共有3萬9984人，股票一夕間都變壁紙。

寬頻房訊發言人徐華辰透露，「廷鑫」在去年7月為了籌營運資金，曾開出16億元出售位於台南市仁德區廠房，沒想到近期因「給付票款」遭強制執行，流入法拍市場。

該廠房位於仁德區保安路一段，地坪8451坪、建坪4013.6坪，底價12億7593.7萬元，土地使用分區為乙工用地，換算地價單坪15萬元，19日進行一拍，已比去年開價低了約3.2億元。

▲購置此級距資產的多為資本額較大的實體製造業或大型投資法人，買家相對受限。（圖／翻攝自Google Maps）

台灣房屋岡山7+1工商加盟店店長吳益誠指出，該區工業地行情大多落在每坪18~20萬元，建物價值則需依照屋齡、造價與折舊估算。「目前的底價屬合理，不過總價仍高，若買家需要銀行代墊尾款，審核難度會再相對較高，研判一拍流標機會大。」

吳益誠認為，之後是否會持續流標，仍要看「有實際產業需求的買家」，只要價格降價，市場上還是有企業會進場，尤其工業不動產是以「專用性、產業需求」來決定成交性，只要價格降到甜蜜點，四拍出清也並非不可能。

徐華辰表示，近年台南受南科效應影響，不少上下游產業鏈進駐，廠辦與產專用地的行情具支撐，但購置此級距資產的買家，多為資本額較大的實體製造業或大型投資法人，買家相對受限，也拉長潛在觀望時間。

