「楠梓漢」撐起高大生活圈　診所年捧372萬卡位金店面

記者張雅雲／高雄報導

楠梓高大特區近期有台積電、橋科等產業議題助攻，加上新大樓陸續完工，帶動「楠梓漢」進駐，成為高雄難得的人口正成長區。根據實登，今年有店面月租金以31萬元租出，創楠梓店面有租賃實登以來最高紀錄。信義房屋專家表示，該區店租3年已漲4成。

▲▼高大特區,楠梓 。（圖／記者張雅雲攝）

▲楠梓高大特區新大樓陸續完工，帶動「楠梓漢」進駐，今年有店面月租金以31萬元成交，創楠梓店面有租賃實登以來最高紀錄。（圖／記者張雅雲攝）

台積電進駐楠梓後，周邊又有橋科議題推波助瀾，帶動房價快速飆漲，有勇氣進場的購屋族還被網友稱為「楠梓漢」，買氣多集中在屋齡新的高大特區。

不僅房價強勢，人口更是高雄少見的正成長區。根據高雄市民政局統計，高大特區主要涵蓋藍田里、中興里與中和里，2009年縣市合併時人口僅8905人，至2025年10月已增至2萬4104人，16年間暴增1.7倍。

▲▼高大特區,楠梓 。（圖／記者張雅雲攝）

▲隨橋科與台積電效應擴散，進駐人口帶動高大生活消費需求，帶動區域店租上漲。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登顯示，9月藍田路有店面以月租金31萬元成交，創楠梓店面有實登以來新高，該店面建坪132.56坪，租期從9月20日至2035年8月19日，共10年，換算單價為2300元。新租客為藍田耳鼻喉科診所、晨新藥局，為原本在楠梓開業的林邑樵醫療團隊擴點進駐。

信義房屋楠梓店業務蔡宗汎指出，該店面位於三角窗，且擁有雙店面優勢，因地點醒目、腹地寬敞，吸引品牌搶進，屬於區域指標性租案。蔡宗汎說：「過去高大特區鐵皮商用建物租金約每坪1000~1500元，如今已漲至2000元左右，短短3年間漲幅高達4成，土地純租行情也從每坪350元漲至500元。」

住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖表示，而今年最貴的土地租金，則是位於大學西路、大學南路口的角地，月租金50萬元，面積1250坪，單價為400元，租期為8月1日至2046年7月31日共20年，也是租賃實登史上次高總價，現況還是空地，雖然租金總價高，但單價也算符合區域行情。在地人透露，新租客預計興建鐵皮臨路商店街，之後再分租經營。

  高大特區小檔案
涵蓋里別 楠梓區藍田里、中興里、中和里
最新人口 2萬4104人
今年最貴店面租金 30萬元/月
今年最貴土地租金 50萬元/月
店面單坪租金 約2000元/坪
土地單坪租金 約500元/坪
大樓成交價 新成屋：38~40萬元/坪
10年內：27~32萬元/坪

▲高大特區小檔案。（ETtoday製表）

區域租金之所以暴漲，蔡宗汎分析，主因在於人口紅利與地主惜售。隨著橋科與台積電效應擴散，進駐人口帶動周邊生活消費需求，使商圈店面稀缺，「地主幾乎不願出售，部分願意釋出收租金，市場供給減少，直接推升行情。」

目前高大特區主力住宅產品以大樓為主，新成屋成交單價約每坪38~40萬元，10年內大樓則落在每坪27~32萬元區間。「未來隨各大連鎖品牌積極卡位，租金還有機會上看新高點。」

