家有小孩「房子買在天母好嗎？」　內行曝1關鍵：沒有對錯

▲原PO考慮換屋。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇 ／綜合報導

如果家中有小孩，買房前要考慮的事情也會變得更多。近日就有一名網友分享，自己已在中山區買了一間市區大樓，但有了小孩之後，他就開始思考該區是否適合家庭長期居住，如果選擇買在天母，值得嗎？對此，信義房屋專家認為，這其實沒有對錯，如果是因為小孩而考慮搬家，也可以依學區來決定。

這名網友在PTT上，以「中山區與天母換屋考量」為標題發文表示，他幾年前購入中山區一間總價約5000萬元的新大樓，生活機能佳，通勤也方便，不過位置緊鄰林森北路。由於買房當下還沒有考慮生小孩，所以只覺得生活便利即可。

不過，有了小孩之後，原PO便思考該區是否適合家庭長期居住，畢竟附近就有酒店的氛圍。他透露自己目前在看天母一帶，因為若以同樣7000多萬的預算來看，天母的「坪效」會比其他地區還要高，只是當地的交通則相對不便。

原PO說，他和太太目前都在信義區上班，其實中山區真的很方便。而目前他想知道的是，天母的環境對小孩有幫助嗎？如果考慮到通勤、生活便利性，多花2000萬買在天母值得嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「天母居住氛圍、街坊，我覺得真的有差，兩邊我都住過，尤其有小孩天母大勝」、「天母你買七千萬其實不好轉手」、「為了小孩，7000萬找中正大安好得多，天母交通真的太不OK了，有家庭的別浪費時間在通勤上」、「上班在信義就往信義買啊」、「有機會的話看大直區塊比較理想」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不論住哪裡都沒有對錯，天母的環境確實不一樣，不過買房前也要考慮到接送小朋友、學校方不方便、學校好不好的問題，另外，若是因為小孩才考慮搬家，也可以將學區納入考量。