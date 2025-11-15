台北30年房「裝潢過了」還能買嗎？　內行曝1細節：要特別留意

▲屋齡30年的房子能買嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

對於屋齡高的房子，其價格雖然可能較低，但卻可能有結構、管線等問題。近日就有一名男網友表示，自己最近看到一間屋齡30年的房子，雖然房仲強力推薦，但他卻仍猶豫。對此，信義房屋專家認為，台北市普遍都是「老同學」，所以轉手性還是可以接受的，不過屋齡高就是要注意「有沒有換過水電」。

這名男網友在Dcard上，以「台北屋齡30的房能買嗎」為題發文表示，他之前看房大多鎖定屋齡小於20年的物件，不過最近認識的仲介推薦他一個新案，位於中山國中捷運站附近，屋齡30年，但有管理、有電梯，也有垃圾集中區，然後沒有新大樓的花俏公設。

原PO透露，進入社區後，電梯和走廊都比較有年代感，但屋內裝潢至少是中檔，且冷氣有換過，地板也有重新裝修，浴室則已改成乾濕分離，感覺甚至比一些屋齡17、18年的房子還好。他談過總價，覺得可接受，但他仍對屋齡較高的房子感到擔憂，不知道會不會有管線、結構上的問題，如果選擇屋齡高的房子，他要注意些什麼？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「漏水、裝潢爛掉長蟲、水管管路、電線線路、馬桶不通、電梯年限更換，問題多到爆炸」、「公區維護、管理員素質、居民狀態」、「裝潢過的，你要會看，老屋一定可以買，裝潢好的，只要房子結構好，在住50年也沒問題」、「注意漏水」、「新裝潢通常是因為有缺點要掩蓋耶，比如漏水」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以台北市來說的話，普遍都是「老同學」，所以轉手性還可以，舊的房子還是賣得掉，只是屋齡高的話，就是要注意漏水、屋況的問題，像是有沒有換過水電。另外針對裝潢部分，也可以注意屋主的動機是什麼？如果當初只是為了要自住，那就是正常的，而這塊要特別留意的，就是「水電有沒有重新拉過」。