鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

記者項瀚／台北報導

曾經的LED股王東貝光電殞落，其五股近萬坪廠辦流入法拍，去年遊戲股王鈊象電子以二拍23.26億元得標。然而，鈊象取得後並無自用，近期以每月680萬元、每年8160萬元出租，成為五股史上最高價交易。對此商仲業者也透露了這棟大樓「有故事」。

▲曾經的LED股王東貝光電殞落，五股近萬坪廠辦流入法拍，去年遊戲股王鈊象電子以二拍23.26億元得標。（圖／記者項瀚攝）

新北五股的新北產業園區中，一棟「東貝光電五股廠」整棟在今年9月以每月680萬元出租，換算每年高達8160萬元，為實價登錄上五股最高價紀錄，該廠面積頗大，權狀達9729坪。

經查，這棟大樓頗有故事。鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「該廠過去由曾經的LED股王東貝光電持有，但該公司倒閉後廠房也在2024年流入法拍市場，拍賣原因是拍賣抵押物，一拍底價27.67億元，不過以流標收場。」

黃瑋諭表示：「接著二拍底價降至22.14億元，吸引2組人馬投標，最後由遊戲股王鈊象電子以23.26億元得標，據查封筆錄顯示，該廠辦內存有其他公司佔用情況，但為點交物件。」

然而，鈊象取得這棟廠辦大樓後，似乎沒有要自用，而是以每月680萬元、每年8160萬元出租。記者實地走訪，該廠辦正在進行大規模的室內工程，據了解未來將由其他光電廠進駐。

▲「東貝光電五股廠」流入法拍，並由遊戲股王鈊象電子以23.26億元得標。（圖／翻攝自Google Maps）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該廠辦法拍時期的租客，有意取得本物件產權但未能達成，點交撤出之際，將大樓內裝修、設施設備拆除，造成屋況極差難以直接使用。」

邱鼎峯接著表示：「鈊象以法拍購入，取得之後才發現屋況及建物規劃，不符合自用條件，因此在未來整棟重建前決定先行出租。」

至於價格方面，邱鼎峯指出：「以23.26億元、每年8160萬元租金換算，投報率達3.5%，是相當不錯的表現，因租金符合區域水準，主因是法拍取得的價碼便宜，以正常情況下來看一拍底價27.67億元就已是行情價。」

▲五股區實價租賃交易排行整理。（圖／記者項瀚攝）

