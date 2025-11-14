ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全年僅164戶新案在推　彰化人意外成烏日買房主力

▲▼ 台中房市,烏日區,彰化買房,三鐵共構,新建案,巨陽森昇活 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲烏日區中山路二段、新興路、光日路為主的舊市區2025年推案僅剩164戶。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

烏日區一直被視爲南台中房市引擎，包含三鐵共構的交通便利性，4條公路系統串連，區域內還有全台最大投資案「D-ONE第一大天地」，不過2025房市觀望氣氛濃厚，舊烏日市區目前僅2新案、164戶供給，在地業者透露，約3成是彰化鄉親買盤。

烏日區過去幾年推案多集中在「高鐵特區」，光是造鎮案就高達2000戶，但在地人認為，烏日購屋的寶藏區，是生活機能相對完善，以中山路二段、新興路、光日路為主的舊市區，也就是以烏日火車站及綠捷G16站為主要節點的地區。

▲▼ 預售屋帶看，資料照,帶看,賞屋,預售屋, 跑單,案場 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲巨陽建設「巨陽森昇活」供給烏日舊市區114戶，為區域最大案。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察2025年烏日舊市區推案，目前僅2案登場，包含1.3公頃「中和紡織自辦重劃區」對面的「巨陽森昇活」供給114戶為大宗。另一案則是過去聲名大噪，原「烏日紙片屋」地點的「岩城金鑽」供給50戶。

巨陽建設業務部協理葉侑庭分析：「基地幅員1公里內，有明道商圈、傳統早市、藥局、全聯、楓康，以及興建中的健身工廠。教育資源包含烏日國小、烏日國中以及私校明道中學，千坪基地相當稀有。」全案規劃37~41坪，純3房產品，開價每坪48~55萬元不等

▲▼ 台中房市,烏日區,彰化買房,三鐵共構,新建案,巨陽森昇活 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲原「烏日紙片屋」地點的「岩城金鑽」也已進場銷售，供給50戶。（圖／記者陳筱惠攝）

受到景氣影響，葉侑庭認為目前「4字頭入主烏日市心」房價相對親民，「已購與賞屋族雖然在地民眾還是偏多，但彰化鄉親意外也占3成之多。」

實際比較烏日區、彰化市新案價格，2地都登4字頭，在地居民宋先生就說：「我們社區大概也有3成是彰化人來買，尤其烏日區只隔一條橋就到彰化市，房價差不多的情況下，當然選台中門牌。」

▲▼ 台中房市,烏日區,彰化買房,三鐵共構,新建案,巨陽森昇活 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲烏日舊市區生活機能完善，包含藥局、全聯、楓康，以及興建中的健身工廠。（圖／記者陳筱惠攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

