年輕人買房後「狂被長輩指導」！一票爆共鳴：沒出錢講話很大聲

▲買房之後，長輩開始給出各種意見。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

買房是許多民眾畢生追求的目標，但不少人達成購屋夢想後，卻反而成了親友茶餘飯後的討論話題，就有網友表示，買房後不僅未獲得親友祝福，還遭遇一連串刺耳問題，像是「怎麼不買大樓」、「怎麼不選台北市」等等。對此，許多網友有感，「我最近買大樓，一堆長輩就在說幹嘛不買透天。」

有網友在Dcard發文，看到有人分享買房後，周遭親友不斷給各種意見，但從不會主動問一句「需要幫忙嗎？」更別提願意出錢支援。原PO有感表示，身邊的長輩很愛比較，小時候比成績、讀什麼學校，長大比薪水、年終獎金，最近買房了，長輩開始對他酸言酸語，「抨擊我們買房來得到自我安慰」，讓他心很累。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，許多網友也遇過，「我爸媽就是這樣，請他們幫忙看一下台中大樓怎麼樣，直接說怎麼不買透天，為什麼要住鳥籠...但我爸媽不幫我出頭期款...要我自己存」、「最近被酸，誰誰誰買透天那麼大間，你怎麼買那麼小間」、「一律回答，差你沒有拿給我的那一份，給我的話我就買得起了」。

還有人妻無奈表示，「婆家一堆這種怪物喔！尊重長輩換來的都是酸言酸語，不斷嫌那麼小！那麼貴！那個誰買了2000萬房子有多大多大，以前我400萬買透天，你們1000萬只買大樓？算了！反正你們會很辛苦。以上都沒出一毛錢喔，連家電都不贊助喔，真想撕爛他們的嘴呢」。