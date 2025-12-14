頂加違建「套房出租牟利」！新北市府鐵腕拆除　今年已改善逾300件

▲「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」自109年8月發布實施，迄今已強制拆除頂樓違建出租套雅房70件、收費逾800萬元。（圖／新北市政府工務局）

記者莊智勝／新北報導

新北市政府違章建築拆除大隊統計，截至2025年9月為止，新北市已改善逾300件違建案例，其中包括新莊、板橋2處頂加違建，屋主將內部隔間成多間套房出租，嚴重影響居住安全，遭列為優先強制執行拆除對象，於10月依法強制拆除完畢，並向屋主收取拆除費用，合計約8萬元。

新北市工務局長馮兆麟指出，屋主於頂樓加蓋隔成多間套雅房並出租牟利，不僅違法，損害公共利益，更潛藏高密度居住的公安風險，為維護市民居住安全，市府持續嚴查套雅房違建，防止釀成公安意外。馮兆麟表示，「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」自109年8月發布實施，迄今已強制拆除70件、收取拆除費用逾800萬元，凡違建符合影響公安、環境衛生等情形，將執行強拆並收費，民眾勿有任意搭蓋違建並出租牟利的僥倖心態。

拆除大隊以近期強制拆除的新莊瓊林路及板橋光正街2處頂加違建為例，屋主於內部隔間成多間套房出租，嚴重影響居住安全，未自行改善，故由拆除大隊分別於10月14日及10月16日依法強制拆除完畢，並向屋主收取拆除費用合計約8萬元。

拆除大隊指出，影響公共安全擅自增設多電錶格局之套房且出租使用行為，經2次函文通知違建人需配合出席勘查，若涉及規避檢查與拒不見面者，得依違反建築法第77條第2項規定並同法第91條第1項處其6至30萬元等罰鍰限期改善，倘仍拒不見面者，得連續處罰。

拆除大隊表示，頂加違建套房因人員進出複雜，屬營利行為，如遇到火災、地震或消防設施不完備，就存在著高公安風險，進而嚴重影響居住安全。為降低有公安疑慮違建，自104年至114年9月底已拆除或改善超過3,500餘件。未來將持續加強稽查。為落實使用者付費原則，拆除大隊表示，倘經勸導仍未自行拆除改善者，除經市府執行強制拆除外，仍需向違建人收取拆除費用，呼籲民眾勿違法牟利。