中部小型建商再倒一家　驚爆負責人曾是「連鎖壽司」設計師

記者陳筱惠／台中報導

中部營建業寒冬未過，近期一宗法拍案再度登上檯面，位於彰化竹塘4戶尚未完工的透天建案以底價2604.8萬元進入市場，經查，該建商「豐裕景觀股份有限公司」已經停業，更追查出負責人是從知名連鎖迴轉壽司設計案起家，但未爆彈才將開始。

近期一宗法拍案係位於彰化竹塘4戶尚未完工的透天建案以底價2604.8萬元進入市場，預計12月9日三拍，據法院筆錄揭示，該建案主結構已經完成，內部設有電梯井，但未裝設電梯。

進一步追查，該建案為連棟電梯透天，位於福田路上，屬於鄉村區乙種建築用地，未有實登交易，不過據了解，該案名「囍塘」售價落在1500萬元。而「豐裕景觀股份有限公司」目前已經停業。

而「豐裕景觀股份有限公司」負責人，曾回去母校演講，內容中更包含自己如何創業成功的過程，據該內容顯示，張姓負責人畢業後從事景觀及室內設計相關工作，第一次設計的案件是知名迴轉壽司店面個案。





▲2011年時張姓負責人因覺得「員工辛苦的代價往往與所得的薪資不成正比」，於是創立豐裕景觀股份有限公司。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

2011年時張姓負責人因覺得「員工辛苦的代價往往與所得的薪資不成正比」，於是創立豐裕景觀股份有限公司，創業初期資金只有2百萬，他也坦言，管銷、客源、周轉金這三項是環環相扣的，當上了老闆，除了承擔一切責任與後果外，還須傾盡所有，賭上信用破產的風險。

沒想到13年後，2024年該公司真的以停業收場，查閱該建商過去建案，還有位於大里區改過5次名的透天社區，據知情人士側面了解，該建案已經成屋3年，但是他私下透露：「當初這間公司蓋大里就有財務危機，當時賣出去1/3有交屋，但剩下的2/3盤給另一個團隊，但原本1/3賣掉的房子也有屋況問題，也因此該團隊除了接手二手屋外，銷售上也滿困擾的。」

目前除了竹塘的透天案，過去該建商持有的台中大肚區29年透天、北斗鎮透天分別以1343萬元、656萬元拍定，目前根據法院判決書揭露，該建商還有大里區土地即將進入法拍，不過尚未出現在公告中，雖然該建商已經停業，但未爆彈才將開始。

