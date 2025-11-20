網紅變成包租婆！　租金收入超過100萬

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

網紅變成包租婆！　陳沂年收租超過100萬

陳沂強調自己是個怕麻煩的極簡派，所以理財相當保守。

▲陳沂強調自己是個怕麻煩的極簡派，所以理財相當保守。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

以言詞犀利、敢說敢嗆被人熟知的網紅陳沂，談起理財卻非常冷靜、沉穩，「我的理財真的很無聊，就是要穩定、保守，我算是個怕麻煩的極簡派。」這樣的她，不追逐高報酬、不迷信槓桿，只想穩穩守住自己賺來的財富。前幾年她在日本陸續購入2間房，年收租超過台幣百萬元，去年也在南港購屋、脫離無殼蝸牛一族，如今是個名符其實的包租婆。

網紅陳沂平時言詞犀利，但談到投資理財卻相當保守，直言自己的投資很無聊，「你們要採訪我談理財？我很穩健、保守也，我的做法真的不適合想賺大錢的人啦，我算是個怕麻煩的極簡派。」相較她平時的大砲發言，此時陳沂像是另外一個人似的，少了鋒芒，多了紀律。

靠著網紅業配與團購收入，陳沂在3字頭的年紀就年收破千萬。與一般人熱衷於「錢滾錢」不同，她選擇「讓錢穩穩被守住」。而這份低調節制的理財態度，讓她在短短一年半內就還清南港房子的3,000多萬元房貸。

而早在購屋自住前，陳沂已經是個包租婆。2019年在藝人利菁引路下，她在東京涉谷買下一間不到30坪的店面，距離地鐵站步行約4分鐘，年報酬率高達 8%，月租金收入約10萬元台幣。

據了解，利菁在房地產投資有道，也在日本擁有數房，而這間店面原是利菁相中，但利菁在下手購入前，打了電話給也想在日本購屋的陳沂，「當時菁姐打給我說，如果我不要，她就要買了，我一聽二話不說決定買入。菁姐的眼光不會錯。」陳沂笑著說。

穩定收租後一年，陳沂信心大增，隔年她又在池袋買下一間單人獨立套房，但很快遇到疫情，只能便宜出租，「目前報酬率約4%，但地點佳、人潮穩定。我不要刺激，我要的是安心。」陳沂提到，朋友在北海道買房，雖然相對便宜，但因地點偏僻、根本租不出去，「便宜、但無法帶入收益就無用。」

提到去年買進的自住房，陳沂說，自己是在媽媽、前台北市議員陳雪芬的建議下，才在南港買下總價約3,200多萬元、權狀40坪的中古電梯大樓。「我和媽媽花了1年多時間看屋，才決定現在的住處。」陳沂說，這間自住房沒有華而不實的公設，只有1樓一個大花園供住戶散步，而管理費一坪也才大約50元，步行到捷運站約4分鐘以內可以到達，是台北市罕見、划算的好房。


