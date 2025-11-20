高雄1區重奪交易龍頭　靠「透天換屋潮」衝上冠軍

▲根據地政局統計，1~10月三民區累計成交4541件，再度榮登全高雄第一。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

三民區曾連續4年登上全高雄最熱交易行政區寶座，去年首度由楠梓區奪下冠軍，根據實登統計，今年1~10月三民區累計成交4541件，再度榮登全高雄第一。信義房屋專家表示，火車站特區都更案漸多，在地人出售透天厝後換屋，進而推升房市交易量。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

信義房屋根據高雄市地政局不動產買賣統計分析，1月到10月的交易件數以三民區最高共4541件，信義房屋高一區協理周清源表示，只要講到交易量，三民區「幾乎沒有輸過」。

周清源指出，三民大致可分為後驛、鼎金、大昌3大區域，後驛為後火車站周邊，為早期發展的區域，有大量的透天厝，而鼎金、大昌則是有高科大、文藻等大學，為重要學區，是人口密集、穩定成熟的生活圈，自然交易量高。

信義房屋七賢店專員王沛軒分析，近期最受矚目的商圈為高雄車站特區，過去曾經因為商圈轉移而沒落，不過在改造計畫開始後，未來將結合高鐵站，周邊的城市景觀也將再造，並興建商辦、商場等，整體市容將煥然一新。

▲ 冠德拿下「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」， 未來整體市容將煥然一新。（圖／高雄市政府提供）

王沛軒觀察，因為重大建設的緣故，吸引建商超前部署整合車站周邊舊透天獵地，都更案漸多，尤其是靠近交通幹道的物件最受青睞，王沛軒說：「近期有許多在地居民出售透天厝後再換屋，一買一賣進而挹注房市交易量。」



高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，除聯上整批收購舊透天，冠德也拿下「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」，之後規劃住辦、商辦大樓，引進就業人潮。

陳揚智分析，高雄車站商圈的主力產品為透天厝，透天產品價格懸殊大，若有建商收購，臨大馬路的土地單價甚至可衝上200萬元，若是一般民眾轉手，地價則在100~150萬元間，以致民眾寧可空租等收購，至於街、巷上的透天住家，換算土地單坪價格約50~100萬元。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

信義房屋更多相關新聞