三地急變現！「南台灣土地公」再吞整排店面　登文山特區地王

▲「南台灣土地公」蔡天贊旗下建誌營造，以5.7億元一次拿下澄清路上「聚」、「水刺床」、「亞尼克」3家名店。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2008年成立的三地集團，創辦人鍾嘉村早年從土地重劃起家，是文山特區最大隱藏版地主，日前三地有多筆土地出售，實登最新揭露，「南台灣土地公」蔡天贊旗下建誌營造，以5.7億元一次拿下澄清路上「聚」、「水刺床」、「亞尼克」3家名店，躍升文山特區最大地主。

鍾嘉村早年從土地重劃起家，最著名的代表作是鳳山、三民交界的文山特區，是文山特區最大隱藏版地主，日前鍾嘉村捲入光電弊案疑雲後，陸續有多筆土地出售，由「南台灣土地公」蔡天贊旗下的泛京城集團關係企業，南京建設以及建誌營造斥資24.5億元，一口氣補入河堤與文山特區總共1488坪土地庫存。

其中，一筆位於高雄鳳山文山特區文衡路，為之前「艾美首賦」接待中心，買家建誌營造以5億5545.6萬元，入手584坪土地，換算單價95萬元。

最新實登公布，建誌營造再度以5億7763.25萬元一次掃進澄清路上「聚」、「水刺床」、「亞尼克」3家名店，換算單價140萬元。等於南台灣土地公一口氣拿下「艾美首賦」接待中心，與澄清路整排店面，土地共995.5坪，合計總價11億3308.85萬元。

▲據了解，旁邊的麥當勞高雄新澄清旗艦專櫃餐廳也已售出，新買家也是建誌營造，實登尚未揭露。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀透露，文山特區當初由三地集團主導自辦重劃，三地手握不少精華地，可說是隱藏版大地主，該區經多年發展，早已成為高雄指標性豪宅聚落。不過土地開發度高，各大品牌建商的土地庫存幾乎所剩不多，土地進入明顯稀缺階段，在「南台灣土地公」陸續取得多塊土地後，已躍升文山特區最大地主。

據了解，旁邊的麥當勞高雄新澄清旗艦專櫃餐廳也已售出，新買家也是建誌營造，實登尚未揭露，還有原本的燦坤舊址，應也是由泛京城集團拿下。

地主 成交時間 標的 坪數 總價 買家 單價 鍾姓自然人 2025/10/15 河堤段9地號 857.72坪 13億8094.5萬 南京 161萬 三地開發 2025/10/16 河堤段4、5、6地號 315.99坪 5億0874.4萬 南京 161萬 鍾姓自然人 2025/10/15 大貝湖段113地號 584.69坪 5億5545.6萬 建誌營造 95萬 鍾姓自然人 2025/10/15 澄清路536號 410.82坪 5億7763.25萬 建誌營造 1401.6萬

▲三地集團實登已揭露成交地。（ETtoday製表）

謝哲耀分析，此次出售價格也算符合市場行情，澄清路商家林立，是餐飲一級戰區，整片素地難尋，透天換算地價也要130~140萬元，未來新案開價也要「坐5望6」，雖然部分土地仍有租約，短期不會立即開發，屬於長期持有，但也反映買家對高雄後勢依舊高度看好，對市場氛圍充滿期待。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，目前文山特區是鳳山房價最貴的區段，不過缺乏新案，5年內大樓均價約為45萬元，之後在土地高度集中化的狀況下，「誰握地最多，誰就掌握區域產品定位與市場推案節奏。」

