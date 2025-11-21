ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

三地急變現！「南台灣土地公」再吞整排店面　登文山特區地王

▲▼ 文山特區 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「南台灣土地公」蔡天贊旗下建誌營造，以5.7億元一次拿下澄清路上「聚」、「水刺床」、「亞尼克」3家名店。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2008年成立的三地集團，創辦人鍾嘉村早年從土地重劃起家，是文山特區最大隱藏版地主，日前三地有多筆土地出售，實登最新揭露，「南台灣土地公」蔡天贊旗下建誌營造，以5.7億元一次拿下澄清路上「聚」、「水刺床」、「亞尼克」3家名店，躍升文山特區最大地主。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

鍾嘉村早年從土地重劃起家，最著名的代表作是鳳山、三民交界的文山特區，是文山特區最大隱藏版地主，日前鍾嘉村捲入光電弊案疑雲後，陸續有多筆土地出售，由「南台灣土地公」蔡天贊旗下的泛京城集團關係企業，南京建設以及建誌營造斥資24.5億元，一口氣補入河堤與文山特區總共1488坪土地庫存。

其中，一筆位於高雄鳳山文山特區文衡路，為之前「艾美首賦」接待中心，買家建誌營造以5億5545.6萬元，入手584坪土地，換算單價95萬元。

最新實登公布，建誌營造再度以5億7763.25萬元一次掃進澄清路上「聚」、「水刺床」、「亞尼克」3家名店，換算單價140萬元。等於南台灣土地公一口氣拿下「艾美首賦」接待中心，與澄清路整排店面，土地共995.5坪，合計總價11億3308.85萬元。

▲▼ 文山特區 。（圖／記者張雅雲攝）

▲據了解，旁邊的麥當勞高雄新澄清旗艦專櫃餐廳也已售出，新買家也是建誌營造，實登尚未揭露。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀透露，文山特區當初由三地集團主導自辦重劃，三地手握不少精華地，可說是隱藏版大地主，該區經多年發展，早已成為高雄指標性豪宅聚落。不過土地開發度高，各大品牌建商的土地庫存幾乎所剩不多，土地進入明顯稀缺階段，在「南台灣土地公」陸續取得多塊土地後，已躍升文山特區最大地主。

據了解，旁邊的麥當勞高雄新澄清旗艦專櫃餐廳也已售出，新買家也是建誌營造，實登尚未揭露，還有原本的燦坤舊址，應也是由泛京城集團拿下。

地主 成交時間 標的 坪數 總價 買家 單價
鍾姓自然人 2025/10/15 河堤段9地號 857.72坪 13億8094.5萬 南京 161萬
三地開發 2025/10/16 河堤段4、5、6地號 315.99坪 5億0874.4萬 南京 161萬
鍾姓自然人 2025/10/15 大貝湖段113地號 584.69坪 5億5545.6萬 建誌營造 95萬
鍾姓自然人 2025/10/15 澄清路536號 410.82坪 5億7763.25萬 建誌營造 1401.6萬

▲三地集團實登已揭露成交地。（ETtoday製表）

謝哲耀分析，此次出售價格也算符合市場行情，澄清路商家林立，是餐飲一級戰區，整片素地難尋，透天換算地價也要130~140萬元，未來新案開價也要「坐5望6」，雖然部分土地仍有租約，短期不會立即開發，屬於長期持有，但也反映買家對高雄後勢依舊高度看好，對市場氛圍充滿期待。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，目前文山特區是鳳山房價最貴的區段，不過缺乏新案，5年內大樓均價約為45萬元，之後在土地高度集中化的狀況下，「誰握地最多，誰就掌握區域產品定位與市場推案節奏。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

關鍵字：文山特區三地集團高雄房市建誌營造蔡天贊南台灣土地公

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

三地急變現！「南台灣土地公」再吞整排店面　登文山特區地王

2008年成立的三地集團，創辦人鍾嘉村早年從土地重劃起家，是文山特區最大隱藏版地主，日前三地有多筆土地出售，實登最新揭露，「南台灣土地公」蔡天贊旗下建誌營造，以5.7億元一次拿下澄清路上「聚」、「水刺床」、「亞尼克」3家名店，躍升文山特區最大地主。

33分鐘前

「最賺錢會計師」信義區別墅遭法拍　一拍2.5億沒人要

信義區山上一棟別墅以2.5億元遭到法拍，但一拍以流標收場。經調查，債務人賴春田大有來頭，他是會計界重量級人物，被媒體封為「最賺錢的會計師」，還曾任亞太電信董事長。專家表示，該別墅一拍底價高，流標不意外。

1小時前

屏東520戶社宅上梁！　預計2026年底完工、2027年申請入住

屏東市中央社會住宅「瑞屏安居」在2022年正式動土後，於15日舉行上梁典禮。縣長周春米表示，「瑞屏安居」是屏東第一座中央投資的社會住宅，位處屏東市蛋黃區，鄰近屏東演藝廳、屏菸1936文化園區、台1線道路等，擁有完善生活機能，預計2026年底完工、2027年可以入住。

15小時前

雙胞胎姊妹擁「上億豪宅」卻淪月光族　窮到申請補助過活

日本東京有一對76歲的雙胞胎姊妹，高原幸子（Sachiko Takahara）與節子（Setsuko Takahara），住在價格破億日圓的高級公寓，卻因收入無法負擔生活費，用完存款後甚至申請了生活補助。這對姊妹的處境引起社會關注。

16小時前

新青安撥貸史上次低！10月跌至271億　8大行庫受理量回升

財政部今（20）日公布最新「新青年安心成家房貸」統計，2025年10月全體撥貸金額再度下滑至271.77億元，較9月減少2.5%，為政策上路以來次低水準。不過受理戶數與金額同步回升，分別達3787戶、299.45億元，結束連續7個月下滑走勢。

17小時前

中國各銀行在賣房！直供房暴增上千套　半價豪宅竟掀搶標潮

受房市債務壓力拖累，中國多地銀行近年累積大量因法拍、抵押斷供而回收的住宅，釋出待賣物件的規模明顯擴大，有些銀行名下握有上千套房產。

17小時前

紅磚、木板封冷氣孔超危險　職人警告秒變吸水海綿、壁癌失控

走在街上抬頭一看，用紅磚砌住、或以木板簡易封蓋的外牆隨處可見。然而臉書粉專「水泥工」提醒，裸露在外的紅磚與木板都是高度吸水材質，長期暴露在風雨下，反而讓冷氣孔成為外牆最容易吸水的結構，最終演變成室內壁癌、滲水問題的主要源頭。

18小時前

終於要來了！「台北音圖」估明年3月開工、2030年完工

位於台北市大安區的台北音樂廳與圖書館總館（音圖）工程，經多次招標流標後，終於在114年11月完成評選及決標作業。台北市水利處17日表示，此次工程由永青營造工程股份有限公司/奇鼎科技股份有限公司得標，預計於2026年3月開工，2030年底完工。

18小時前

看中桃園1500萬房！他「2原因」猶豫了　網一看搖頭：需求都不了解

不少人到了30歲上下，就會陷入「要不要買房」的兩難中。近日就有一名男網友坦言，自己在台北有房可住、存款約300萬，卻遲遲下不了手買房，主要卡在「買了就清空積蓄」與「住桃園太遠」兩大顧慮。貼文曝光後，引起討論。

18小時前

買房後「戶頭瞬間歸零」懷念自由花錢！過來人卻讚：慶幸當初有買

買房是一筆龐大的開銷，動輒幾百、甚至上千萬的買賣，許多人咬著牙也要拚一個屬於自己的家。有網友表示，最近簽約買了房子，付了200萬元的頭期款，帳戶金額直接歸零，雖然很開心，但想到之後要開始省吃儉用，不免有些感嘆，好奇大家買房後如何調整心態，貼文掀熱論。

18小時前

【肥水不落外人田】老婆穿睡衣出門！尪秒阻止幫她「包成粽子」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

雙胞胎擁「上億豪宅」卻淪月光族..

屏東驚見新案單價站48萬　在地..

陌生房仲來電「有客要看房」　內..

「最大3C回收商」歇業　火鍋店..

看中桃園1500萬房！他「2原..

七期豪宅爆「4年就斷頭」！　屋..

冷氣孔封錯方式　老公寓外牆變吸..

買房後「戶頭瞬間歸零」他心碎：..

出租房屋遭追繳稅！高雄男忘1事..

不只丹丹漢堡！　大社最強商圈同..

ETtoday房產雲

最新新聞more

三地急變現！「南台灣土地公」再..

「最賺錢會計師」信義區別墅遭法..

屏東520戶社宅上梁！　預計2..

雙胞胎擁「上億豪宅」卻淪月光族..

新青安撥貸史上次低！10月跌至..

中國各銀行在賣房！半價豪宅瘋搶

冷氣孔封錯方式　老公寓外牆變吸..

「台北音圖」預計2030年完工

看中桃園1500萬房！他「2原..

買房後「戶頭瞬間歸零」他心碎：..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366