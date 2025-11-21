ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

觀光客人潮雪崩　恆春名店租金連坐4萬→2.8萬

▲▼ 。（圖／GOOGLE）

▲恆春西門古城旁的復古茶餐館「永春食堂」舊址，緊鄰恆春古城門，一開幕就成當地名店。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

恆春西門古城旁的復古茶餐館「永春食堂」舊址，緊鄰恆春古城門，一開幕就成當地名店，2023年永久歇業後，空置至今，今年再遇墾丁觀光客雪崩，租金從4萬元降到2.8萬元，專家表示，恆春無可避免受到波及，租金鬆動5~10%。

恆春鎮鄰近墾丁大街，區域有不少觀光客與過路客，加上生活機能發達，擁有醫院、公家機關與學校等公共設施，形成穩定消費基礎。過去幾年因名店林立、景點集中，被視為墾丁觀光效應外溢的重要熱區，不過近期墾丁觀光客減少，恆春店面市場也受影響。

像是位於恆春西門古城門旁的復古茶餐館「永春食堂」舊址，2020年開幕主打復古風茶餐館，深受在地客、遊客青睞，不少人將其列為「到恆春必訪」的特色店之一。2023年永久停業後，店面空置至今，租金從一開始4萬元，下修至目前的 2.8 萬元，跌幅約3成。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲建物緊鄰古城牆古蹟，任何改建、外觀變動都必須經文化局審核，在客群選擇上較不自由。（翻攝自《樂屋網》）

負責出租的仲介透露，該物件並非市場不買單，而是限制太多導致承租族群大幅受限，主要是建物緊鄰古城牆古蹟，任何改建、外觀變動都必須經文化局審核，在客群選擇上較不自由，加上恆春觀光人潮也同步下滑，使得出租速度明顯放緩。

台慶不動產巨蛋捷運加盟店店長董國良表示，恆春近1年店租確實有鬆動，主要集中在新租客議價階段，部分店家為降低空租風險，平均下修幅度多在5~10%，若是文化資產、或是禁油湯的物件，降幅就會更明顯。

董國良分析，鎮內店面以透天為主，租金多落在3~4 萬元區間；一樓店面租金單坪約 800~1000 元，實際行情仍會因坪數、面寬與行業別而出現大幅差異。

董國良說：「以往恆春店面釋出後，通常3個月內就能找到新租客，但今年墾丁遊客大減，吸客力確實受到衝擊。」

買方從搶快轉挑案　土城新案逆勢..

房東父重病！急售店面「開價了」..

觀光客人潮雪崩　恆春名店租金連..

A10山鼻站「宗佳致境」雙軌道

首度進軍士林北投　永和王曝：手..

西區超豪宅今年首筆交易　賠售2..

玉澤演單月踩點30+台中景點　..

三地急變現！「南台灣土地公」再..

「最賺錢會計師」信義區別墅遭法..

屏東520戶社宅上梁！　預計2..

