ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

預售屋剩「車道上方」那間！底下一致狂勸退　專家給3建議

▲▼惡鄰,噪音,大樓,社區,崩潰,吵架,公主病,劈腿,出軌,女友,隔音,分手,離婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友看中預售屋的格局，但唯一剩下的戶型就在車道上方，讓他相當猶豫，「會不會很吵？廢氣會不會飄上來？」提問一出，大票過來人秒搖頭。對此，信義房屋專家表示，車道戶本身就屬於市場接受度較低的格局，購買前應確認三件事。

「請問有人買過車道上方的房子嗎？」該名網友在「買房知識家」求助，想知道車道上方的物件，會不會常有車輛排放的廢氣飄進屋內，或是引擎聲會很吵的問題，「最近看了一間預售屋，但喜歡的戶型只剩車道上方那間，不知道到底該不該下手？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少人紛紛勸退，「車子壓過鐵板就是喀啦一聲」、「2 樓震動也會感受到」、「半夜鐵捲門一開，整間都是聲音」。也有人無奈說，「車道第一間永遠最便宜，大概差 10～20%，你覺得為什麼？」

不只噪音，味道與油門聲也被反覆提到，「上坡要催油門，廢氣一定往上飄」、「氣密窗擋得了聲音，擋不了共振」。另一名網友則提醒轉售困難，「你現在覺得價格甜，將來你要賣，買方也會對同樣問題卻步。」

針對這類「車道戶到底可不可以買」的老問題，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也提出較中立看法。他表示，車道戶本身就屬於市場接受度較低的格局，購買前應確認三件事。

第一，實際到現場感受噪音與車道距離，不同社區差異很大；第二，評估自己是否為淺眠或對聲音敏感的人；第三，考量未來轉售性，因為車道戶通常需要更甜的價格才能吸引買方。最後，他也補充，「如果房子讓你心裡有個疙瘩，就代表還沒到『非買不可』的程度，不妨多看幾間。」

關鍵字：標籤:車道戶預售屋噪音問題廢氣影響房屋轉售

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

預售屋剩「車道上方」那間！底下一致狂勸退　專家給3建議

有網友看中預售屋的格局，但唯一剩下的戶型就在車道上方，讓他相當猶豫，「會不會很吵？廢氣會不會飄上來？」提問一出，大票過來人秒搖頭。對此，信義房屋專家表示，車道戶本身就屬於市場接受度較低的格局，購買前應確認三件事。

9分鐘前

破盤價來了？寶佳大本營23案在線　代銷：回歸合理行情而已

寶佳機構為全台最大建商，近來因欲併購中華工程再度引發話題。觀察寶佳的推案大本營桃園，目前共有多達23場新案在線，市調指出，面對房市寒冬，寶佳雖然是「反應極快的建商」，但目前對價格依舊沒有鬆手，頂多是個案開價回歸區域行情，沒有出現血流成河的大場面。

7小時前

每坪比同區低5萬！　寶佳體系開出高雄降價第一槍

全台房市買氣冷颼颼，高雄首度出現建商開出實質「降價第一槍」！寶佳機構今年在高雄推出2案，最新案「佳鋐雄匯」位於仁武，以明顯低於區域行情進場，跟周邊新案直接拉開每坪5萬元價差，堪稱破盤，引來在地人直呼「全高雄人都在等它開賣。」

7小時前

寶佳祭破壞價最高20%　中部建商嘆：沒辦法拼輸贏

2025年中部房市競爭白熱化，在上有政策、下有限貸的悲慘環境中，寶佳集團在全台多案同步採取「破壞價」策略，引爆連鎖效應，中部建商面臨前所未見的價格重壓。在地建商私下透露：「在資金、速度與壓力的拉鋸下，不是不想拼，是根本拼不過。」

7小時前

買地主屋＋巷道求整合　建商曝石牌500坪新案「砸錢真相」

台北市老屋多，要在市中心找到一塊500坪基地的新案，屬實不易，大多只能靠危老、都更。對此，建商業者分享整合成功的關鍵，就是要敢砸錢進場整合，包括出錢買下地主的房地，近期石牌有一新案就是如此，該案整合期除買下地主的房子，還買下既存巷道。

22小時前

買方從搶快轉挑案　土城新案逆勢開局「房價回歸基本盤」

土城金城生活圈再添新案動能。家泰建設與嘉潤建設合作推出的「丰藏」今（21）日舉行動土典禮，該案基地鄰近未來萬大線LG10銜接站與施工中的金城交流道，具備交通、機能與重劃發展3大優勢。

23小時前

房東父重病！急售店面「開價了」他猶豫　專家揪1問題：別私下

最近有租客發文求助，房東想把他目前承租的店面以2900萬元賣給他，甚至願意讓他以「2500萬元」成交、其餘差額再私下處理。他坦言，房東平時待他不錯，不想趁人之危，但因手上只有900萬頭款、店面貸款成數又偏低，「到底該不該買？」對此，信義房屋專家建議，如果真的心動的話，可以先讓銀行鑑價。

11/21 15:17

觀光客人潮雪崩　恆春名店租金連坐4萬→2.8萬

恆春西門古城旁的復古茶餐館「永春食堂」舊址，緊鄰恆春古城門，一開幕就成當地名店，2023年永久歇業後，空置至今，今年再遇墾丁觀光客雪崩，租金從4萬元降到2.8萬元，專家表示，恆春無可避免受到波及，租金鬆動5~10%。

11/21 15:09

【廣編】林口下一站！A10山鼻站「宗佳致境」雙軌道經濟、首購新寵

北台灣的城市發展藍圖，正迎來一場以桃園為核心的精彩變革。這股強大的開發能量，沿著機場捷運線擴散，其中位處「航空城北側門戶」、距「航空城產業圈最大I基地」（中信金控台壽園區已進駐）車程距離約5分鐘的 「A10 新山鼻站」，因地理位置與交通優勢，成為眼光精準的雙北首購族，爭相卡位明日之星。

11/21 15:02

首度進軍士林北投　永和王曝：手握雙北千億都更庫存

「永和王」漢皇近年在雙北推出許多建案，積極走進台北市，今（21日）舉行士林海光公辦都更案動土儀式，副董孫鼎翔接受訪問。他表示，公司傾向在開發成熟區推案，目前手握千億都更庫存，除了永和，在北市也有多案，包括基隆路案、環生段案等等。

11/21 14:40

【還以為是雨刷...】上高速公路驚見引擎蓋有蛇晃來晃去

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

三地急變現！「南台灣土地公」再..

西區超豪宅今年首筆交易　賠售2..

首度進軍士林北投　永和王曝：手..

寶佳祭破壞價最高20%　中部建..

破盤價來了？寶佳大本營23案在..

「最賺錢會計師」信義區別墅遭法..

雙胞胎擁「上億豪宅」卻淪月光族..

「台北音圖」預計2030年完工

七期豪宅爆「4年就斷頭」！　屋..

買房後「戶頭瞬間歸零」他心碎：..

ETtoday房產雲

最新新聞more

預售屋剩「車道上方」那間！專家..

破盤價來了？寶佳大本營23案在..

每坪比同區低5萬！　寶佳體系開..

寶佳祭破壞價最高20%　中部建..

買地主屋＋巷道求整合　建商曝石..

買方從搶快轉挑案　土城新案逆勢..

房東父重病！急售店面「開價了」..

觀光客人潮雪崩　恆春名店租金連..

A10山鼻站「宗佳致境」雙軌道

首度進軍士林北投　永和王曝：手..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366