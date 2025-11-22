預售屋剩「車道上方」那間！底下一致狂勸退　專家給3建議

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友看中預售屋的格局，但唯一剩下的戶型就在車道上方，讓他相當猶豫，「會不會很吵？廢氣會不會飄上來？」提問一出，大票過來人秒搖頭。對此，信義房屋專家表示，車道戶本身就屬於市場接受度較低的格局，購買前應確認三件事。

「請問有人買過車道上方的房子嗎？」該名網友在「買房知識家」求助，想知道車道上方的物件，會不會常有車輛排放的廢氣飄進屋內，或是引擎聲會很吵的問題，「最近看了一間預售屋，但喜歡的戶型只剩車道上方那間，不知道到底該不該下手？」

貼文一出，不少人紛紛勸退，「車子壓過鐵板就是喀啦一聲」、「2 樓震動也會感受到」、「半夜鐵捲門一開，整間都是聲音」。也有人無奈說，「車道第一間永遠最便宜，大概差 10～20%，你覺得為什麼？」

不只噪音，味道與油門聲也被反覆提到，「上坡要催油門，廢氣一定往上飄」、「氣密窗擋得了聲音，擋不了共振」。另一名網友則提醒轉售困難，「你現在覺得價格甜，將來你要賣，買方也會對同樣問題卻步。」

針對這類「車道戶到底可不可以買」的老問題，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也提出較中立看法。他表示，車道戶本身就屬於市場接受度較低的格局，購買前應確認三件事。

第一，實際到現場感受噪音與車道距離，不同社區差異很大；第二，評估自己是否為淺眠或對聲音敏感的人；第三，考量未來轉售性，因為車道戶通常需要更甜的價格才能吸引買方。最後，他也補充，「如果房子讓你心裡有個疙瘩，就代表還沒到『非買不可』的程度，不妨多看幾間。」