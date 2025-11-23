ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

10坪↓小套房只能貸5、6成？過來人核快8成曝真相：個人條件好

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有買房族求助，房仲跟他說，十坪以下小套房現在只能貸五、六成，願意承作的銀行也不多，讓他直喊不敢相信，「難道連新北土城、板橋蛋黃區都一樣嗎？」話題引發討論。對此，信義房屋專家表示，市場對「15 坪以下、尤其是 10 坪以下套房」的風險評估本來就比較保守，多家銀行會降低成數或不承作，與是否位於所謂蛋黃區無絕對關係。

該名買房族在「買房知識家」發文，「房仲說十坪以下套房現在只能貸五六成，承作的銀行也很少。難道新北土城板橋蛋黃也是嗎？」問題一出，大批有買過小宅的人紛紛留言，結論幾乎一致——小坪數本來就難貸，甚至不少人直說「五成還算很好了」。

不少網友分享實際經驗，「10坪以下不管在哪都難，車位不算，銀行看的是室內坪數」、「我室內8坪、權狀13坪，還算舊學區，核快八成是因為個人條件好」、「我買總坪10.8坪，小套房也只貸七成多」、「有的銀行小坪數直接不做，除非地段超強也只會有一兩家肯碰。」

不少人也提到不同銀行評估差異極大，「聯邦、淡水一信有機會到八成，但估價偏低，貸出來還是差不多五六成」、「建商配合銀行通常都能過，但利率會比較高。」也有網友表示，「你以為的地段，不一定是銀行眼中的地段」、「合同記得押貸款成數，貸不到就不生效，才不會壓力爆炸。」

對於小坪數貸款問題，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，市場對「15 坪以下、尤其是 10 坪以下套房」的風險評估本來就比較保守，多家銀行會降低成數或不承作，與是否位於所謂蛋黃區無絕對關係。

他說，小宅的貸款成數最終取決於兩大重點：第一，個人財務與信用條件，「同樣坪數、同樣地段，不同人的成數差異可能高達兩成」；第二，銀行對物件的估價結果，「總價低、流通性弱的小坪數，估價常會壓得比較保守，買方即使喊八成，最後實拿可能只有五、六成」。

曾敬德也建議，買方談約時務必要加入「貸款成數不足即解除條款」，並及早詢問不同銀行的貸款意願。他強調，小坪數不是不能買，但買之前一定要清楚，「要負擔的是房價，還是自備款的落差」。

