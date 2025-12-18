ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

住8坪套房！他不婚不生「該換大一點的嗎？」　網喊真心話

▲▼買房,套房,租屋,房租,房客,房東,室友,冷氣,電費,家具,小宅,回家。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名近30歲網友先前買下一間8坪套房，貸款20年，單身的他未來也不打算結婚生子，他坦言，目前偏向繳完房貸就退休躺平，但仍擔心現在不努力，等年邁後會後悔，於是求問「需要再換大一點的房子，還有買車嗎？」

網友在Dcard提到，目前在桃園自住一間低總價的小套房，室內加陽台約8坪，附機車位，貸款20年壓力不大，地段未來還有台鐵與捷運建設加持。

他接著表示，自己平常生活簡單，沒有朋友或家人會登門拜訪，未來沒意外也不會結婚生子，「所以想問問大家，有需要努力再換大一點的房子買車子嗎？是不是不太需要換房，還是說現在不努力老了會後悔？」

對此，一派網友認為，既然現在住得舒服，就沒必要多花錢，反而應該把錢拿去享受生活，「不會換房，我覺得人生要即時行樂比較重要，沒配偶沒子女賺再多錢也是政府的，不如自己花比較實在」、「現在就過得很舒服確實沒必要阿，錢拿去吃喝玩樂」、「房子夠住就好，小而巧，省錢自由」、「不婚不生沒包袱就是以自己爽為主」。

不過，也有網友持不同看法，覺得既然有能力，不妨往一房一廳或更大的格局邁進，「有沙發、有活動小空間，生活品質會更好，不必什麼都在床上或書桌解決」、「我一直想換個浴室能裝的下浴缸的家，然後浴缸面風景，個人的生涯目標囉」。

出租房子被追討200萬電費　屋主驚覺房客偷電挖礦

馬來西亞砂拉越州一對夫婦把房子出租，每月向房客收取1000令吉（約新台幣7600元）租金，沒想到卻突然收到砂拉越能源公司寄來的「天價帳單」，被追討高達28萬令吉（約新台幣213萬元）的積欠電費，這才驚覺房客疑似偷電挖礦。

14分鐘前

租金單價4年漲15%　興富發將轉型「中台灣最大房東」

隨著政府房市政策定調「打住不打商」，加上中台灣半導體產業鏈持續擴張，台中2大土地公，包含上市建商興富發（2542）與亞昕國際（5213）近期動作頻頻，前者宣佈將七期百億級商辦轉為「只租不售」，力拚中台灣最大包租公；後者則宣佈2026年全台推案衝上910億元，其中6成重押台中。

34分鐘前

央行楊金龍認了！新青安代價高　房市管控「沒有甩鍋、繼續做」

央行總裁楊金龍18日面對外界質疑，直言新青安政策的代價「我承認有算高」，並強調央行對房市的選擇性信用管制「沒有甩鍋」，即使第七波措施未再升級，但仍透過銀行自主管理機制「鬆中有管」，每月緊盯資料並進行專案金檢，展現管控決心。

1小時前

央行未鬆綁！　建商嘆「不期不待」認明年：看淡不看壞

針對央行今（18）日召開理監事會議，利率、房市信用管制皆維持原樣，對於房市部分，業者紛紛表示不意外，沒有期待會鬆綁，但房市已是一灘死水，各自自求多福。

1小時前

14.86公頃土地翻身！板橋「垃圾處理廠」轉型　預計蓋580戶社宅

板橋垃圾處理廠用地橫跨本市板橋區與中和區，與台北市僅一橋之隔，東側鄰環河快速道路、新店溪及其河濱公園與自行車道等藍綠帶資源，考量垃圾處理廠用地已無使用需求，私有公保地問題待解決，且配合行政院板新地區供水改善計畫配水池設置需求，新北市府決定透過都市計畫專案檢討變更，改善區域環境，實質開闢公共設施，兼顧民眾權益及地區發展需求。

1小時前

買房遇「親戚攔胡」 房仲也救不了　內行揭熟悉的套路

最近一名首次購屋的網友在網路社群分享自己的「翻車」故事。她原以為房屋交易已談妥，卻在準備簽約前得知房子被屋主賣給親戚，瞬間夢碎。事件掀起討論，網友紛紛感嘆買房的各種意外。

1小時前

央行不加碼也不退讓　房仲曝鬆綁兩部曲

央行第四季理監事會議結果出爐，信用管制未鬆綁。信義房屋專家表示，央行未進一步鬆綁符合預期，並非利空，本次若央行鬆綁，反而才應該要擔心，且「銀行不動產總量回歸由銀行內部控管」有正向的味道。至於央行究竟何時能明顯鬆綁？住商不動產專家也給出評估點。

2小時前

快訊／央行利率連7凍　房貸管制不變但回歸各銀行控管

中央銀行今（18）日召開2025年第4季理監事會議，一如外界預期確定利率維持連7凍，至於市場關切房市選擇性信用管制並未鬆綁，回歸各銀行總量控管。

2小時前

租屋坪數大「想買沙發」憂搬家麻煩！過來人喊買：先買先享受

對租屋族來說，搬家是一件大工程，不只是體力的消耗，還有搬運費用、家具打包等問題，一名網友表示，很多人都勸租屋時不要買太多家具，以後搬家痛苦，但他住的套房空間大，想買一張可躺平的沙發，價格約1萬元，但卻擔心日後搬家變成負擔，甚至可能處理不掉，貼文掀起熱論。

3小時前

巧閃4000萬豪宅線！　台南平實新案「壓線成交」買氣突圍

平實營區是台南市中心罕見新重劃區，房價屢創新高，根據實登，該區預售案去年最高單價達69.78萬元，至今仍是台南房價天花板，專家表示，今年7月有新案接力衝上68.47萬元，成台南最貴重劃區。

3小時前

