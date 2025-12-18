住8坪套房！他不婚不生「該換大一點的嗎？」　網喊真心話

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

一名近30歲網友先前買下一間8坪套房，貸款20年，單身的他未來也不打算結婚生子，他坦言，目前偏向繳完房貸就退休躺平，但仍擔心現在不努力，等年邁後會後悔，於是求問「需要再換大一點的房子，還有買車嗎？」

網友在Dcard提到，目前在桃園自住一間低總價的小套房，室內加陽台約8坪，附機車位，貸款20年壓力不大，地段未來還有台鐵與捷運建設加持。

他接著表示，自己平常生活簡單，沒有朋友或家人會登門拜訪，未來沒意外也不會結婚生子，「所以想問問大家，有需要努力再換大一點的房子買車子嗎？是不是不太需要換房，還是說現在不努力老了會後悔？」

對此，一派網友認為，既然現在住得舒服，就沒必要多花錢，反而應該把錢拿去享受生活，「不會換房，我覺得人生要即時行樂比較重要，沒配偶沒子女賺再多錢也是政府的，不如自己花比較實在」、「現在就過得很舒服確實沒必要阿，錢拿去吃喝玩樂」、「房子夠住就好，小而巧，省錢自由」、「不婚不生沒包袱就是以自己爽為主」。

不過，也有網友持不同看法，覺得既然有能力，不妨往一房一廳或更大的格局邁進，「有沙發、有活動小空間，生活品質會更好，不必什麼都在床上或書桌解決」、「我一直想換個浴室能裝的下浴缸的家，然後浴缸面風景，個人的生涯目標囉」。