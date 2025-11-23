查跨年夜房價！他驚「賺1天抵4個平日」　網喊正常：還是會客滿

▲跨年夜房價比平日高出不少。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

最近已有不少人準備提前訂房，要和好友、另一半或家人一起在飯店跨年。不過，就有網友留意到，台北某知名飯店跨年夜的價格，是12月平日房價的近4倍，這是正常的嗎？貼文曝光後，不少網友早已看習慣，直呼正常，且很可能早早被訂光。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「跨年飯店價格是平日的4倍」為標題發文，提到他跨年要跟朋友出去玩，所以最近正在找飯店、旅館。這時，他搜到台北一家知名飯店，結果一看房價，真的被嚇了一大跳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從圖片可見，該飯店12月平日房價，最低為7800元，但跨年夜、12月31日當晚，卻要2萬6600元，價格是平日最低房價的3.41倍（原PO查價當天，12月31日房價為2萬9600元，故為近4倍）。原PO對此就直呼，飯店賺一天跨年，就抵4個平常日，這樣的價格是正常的嗎？

▲原PO看到價格後，嚇了一跳。（圖／翻攝自Google）

貼文曝光後，不少網友都表示，「正常啊，你搜明年WBC東京的房價，你也會被嚇到」、「正常啊，誰叫你跨年要去」、「每個國家都一樣啦」、「跨年貴不是正常嗎」、「人家賣得掉代表有市場啊」、「你怎麼不看一下國外的飯店跨年價格」。

還有網友直呼，「最誇張的是還會被搶完」、「你信不信還是會客滿」、「還是一堆人會去搶」。也有網友則回應，「這價格我真的只能出國了，對不起」、「我都出國跨，國旅給愛當盤子的去」。話題引發討論。