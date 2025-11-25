快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」　他驚恐：百萬違約金阿

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「準時繳款，聯徵卻標記沒繳？」一名大公司主管明明月入10幾萬、帳戶長期有200萬餘額，且每月自動扣繳貸款從不延遲，卻在申請房貸時，連續遭三家銀行拒絕，差點要背上百萬違約金；沒想到，一查竟是銀行出包，經過一番抗議與爭取，最終才驚險落幕。

房產達人孔祥合今發文提到，該名客戶是大公司主管，手中資產及負債比都相當漂亮，原以為貸款只是走程序，怎料卻屢屢被以「綜合評分不足」打槍，直到第三家銀行的行員，冒違規風險提醒他，「大哥，你去調聯徵吧，上面很精彩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來，他趕緊將聯徵紀錄調出來，結果上面精彩得嚇人，「竟被系統誤標為嚴重遲延，多月未繳，形同重大信用瑕疵。」更可怕的是，他買的房子交屋在即，若房貸下不來就是幾百萬的違約金，等於是財務與信用一夕崩盤。

當時，孔祥合第一時間致電銀行客服，在得到敷衍的答案後，乾脆帶著客戶直衝金控總部，並要求見董事長。他透露，文件呈上後，金控特助與房貸部主管被緊急叫下來，但面對這離譜的「系統登記錯誤」，對方竟無所謂地回，「我們研究一下，馬上去函聯徵中心更正就好啦，兩個禮拜後聯徵中心就會更正資料。」

▲聯徵紀錄出現錯誤。（圖／孔祥合授權引用）

這番話讓他忍無可忍，當面表示三家銀行因錯誤聯徵拒貸，三次查詢造成額外扣分，且幾天後就要交屋了，違約責任誰能承擔，更揚言「明天我就在你們門口拉白布條。我是台大專門拉白布條的。」

眼看對方依舊沒意識到嚴重性，他也下最後通牒，「既然你們害別家不敢貸，那就由你們自己貸。條件比照別家給的最優利率、成數與寬限期。」

最終，銀行在壓力下讓步，隔天主管親自道歉、房貸成功核准，條件照原承諾辦理，客戶也逃過了違約風暴。不過這件事也讓他意識到，以前太相信聯徵，於是向所有準備貸款的人提出三項提醒，「聯徵並非永遠正確、一年有兩次免費查詢機會、申請貸款前務必自行拉聯徵確認無誤。」

．本文由孔祥合授權引用。

►沒出過國！他不解「台灣風景有輸國外？」 一票人揭最大痛點

►中國拍片「別去日本的10大理由」 PTT喊眼熟！洗版笑：在反串？

►館長哭了！大陸金主「突承諾1事」超堅持 封他為民族英雄

