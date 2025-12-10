ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

機能補齊！台南南區居住質感進化　「和通敦品III」生活升級理想提案

▲台南南區稀有四面臨路透天案「和通敦品III」，以千坪基地打造精品微型社區，成為質感生活新堤案。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／台南報導

台南南區過去被視為市區房價基期較低的板塊，但近年隨著商圈機能補齊，加上南科效應擴散與沙崙高鐵特區的連動，居住需求一路升溫。區域定位正從過去的「親民價好入手」，進化為「質感生活新選擇」。

▲▼台南市鹽埕圖書館。（圖／記者姜國輝攝）

▲鹽埕圖書館。(圖／記者姜國輝攝，下同)

財經專家何世昌分析，南區具備兩個被市場低估的優勢：第一是生活與藝文氛圍。以南區為核心，約10分鐘車程就能抵達鹽埕圖書館、全台最大碳佐麻里園區，以及新光三越西門新天地，未來周邊更有好市多（Costco）新店進駐，吃、喝、採買一應俱全。

▲▼台南市,新光三越,台南新天地。（圖／記者姜國輝攝）

▲新光三越西門新天地。

其二為交通動線。區內有台86快速道路、台17幹道串起整個大台南，通勤族可快速銜接國道1號與3號，前往南科、路科或是沙崙高鐵特定區，皆屬於日常可及的生活圈。此外，台南機場預計年底開通日本沖繩、熊本的直飛航線，南區距離機場僅約15分鐘車程，未來在觀光與商務洽公的量能上，可望迎來增長效應。

▲▼台南機場,台南航空站。（圖／記者姜國輝攝）

▲台南機場預計年底開通日本直航。

當文化、商場與交通全到位，區域價格自然緊追發展腳步。台南南區正以黑馬之姿崛起，房市需求也從單純的「買得起」，轉向追求「住得久、住得好」。何世昌觀察，過去幾年台南房市熱炒「台積宅」或「科技宅」，投資性買盤比例較高，導致房價出現大漲大落的現象，「反觀南區房價，因以剛性自住買盤為主，房市表現相對穩定。」

▲▼台南南區,和通敦品,財經專家,何世昌。（圖／記者姜國輝攝）

▲財經專家何世昌。

他進一步指出，其中透天產品在市中心本就稀缺，加上與電梯大樓相比，透天因土地持份較大、實際使用空間更多，又無需負擔高額管理費用，因此被市場視為長期保值性的標的。

▲▼台南南區,和通敦品。（圖／記者姜國輝攝）

▲全新別墅造鎮案「和通敦品III」。

看準趨勢，和通建設推出全新別墅造鎮案「和通敦品III」，以千坪基地打造精品微型社區，直接切入台南南區成長曲線最亮眼的一段，成為近期備受矚目個案之一。

▲▼台南南區,和通敦品。（圖／記者姜國輝攝）

▲一樓挑高3.5米。

▲▼台南南區,和通敦品。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼雙主臥設計。

▲▼台南南區,和通敦品。（圖／記者姜國輝攝）

銷售專案彭資翔表示，和通敦品III最大的特色，是少見的四面臨路1,117坪基地、36戶透天社區南北坐向，規劃24地坪前庭車庫透天，杜絕大樓上下樓層地板聲音干擾，並提供5大房、雙主臥設計，包括3間套房、1間雅房與1個創意空間，一樓挑高3.5米，除了住得開闊，也能彈性滿足有工作室需求。

▲▼台南南區,和通敦品。（圖／記者姜國輝攝）

▲德匠LEICHT廚具。

▲▼台南南區,和通敦品。（圖／記者姜國輝攝）

▲德國Villeroy & Boch衛浴。

室內配置德匠LEICHT廚具、德國Villeroy & Boch衛浴、電動車充電預留，以及貼心行動不便友善設計，照顧長者及幼童，由內到外建築細節毫不馬虎。彭資翔強調，和通建設特別在RC結構上加強筏式基礎，全區151根的基樁，並使用3,500磅台灣水泥；至於消費者最在意的防水問題，除了強化窗框L角外，屋頂平台、浴廁、陽台、露台，皆採用FRP增強防水性能，並給足3年防水保固，「希望能給客戶一個住一輩子又安心的家。」

▲▼台南南區,和通敦品。（圖／記者姜國輝攝）

▲「和通敦品III」拉高台南南區居住質感。

台南南區基期仍低，土地稀缺度卻逐年上升，透天產品保值性相對高。「和通敦品III」不只補上市場需求，也拉高區域住宅質感，成為升級家的理想提案。

【和通敦品Ⅲ】 全新落成
服務專線：06-270-6780
接待中心：台南市南區興隆路328號
立即預約：https://weee-marketing.com.tw/hetongdunpin3/

機能補齊！台南南區居住質感進化　「和通敦品III」生活升級理想提案

