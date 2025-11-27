香港火警死傷慘重！竹鷹架費用僅台灣鋼製1/10　專家憂：台灣規範「沒阻燃」

▲香港宏福苑大火死傷慘重！建築師透露：竹鷹架費用僅台灣鋼製1/10，憂台灣防護網規範「沒阻燃」。（圖／路透社）

記者王威智／採訪報導

香港新界大埔區宏福苑於 11 月 26 日（三）發生大規模火警，火勢延燒超過 17 小時，死傷慘重，更造成一名消防員在救援過程中殉職。不過令許多台灣人納悶的是：為何台灣早已改用金屬鷹架，香港卻仍離不開竹製鷹架？

建築安全履歷協會創會理事長戴雲發指出，香港地狹人稠又多坡地，建築高又密集，與台灣嚴格規範建蔽率不同，香港建商多追求坪效最大化。「竹製鷹架能順應狹小空間山坡地形，彈性高，因此成為最受推崇的施工方式。」他補充，隨著建築安全及時代演進，全球已逐步改用金屬鷹架，香港甚至有意將竹製鷹架列為文化遺產保留工藝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宏福苑大火火勢延燒超過 17 小時，27日一早狀況。（圖／美聯社）

而被點名在這次施工易燃的防護網，香港對建築工地外牆使用的保護網、塑膠帆布等有明確的防火規範，要求其必須具備適當的阻燃特性，並符合認可標準，以防止火勢蔓延。戴雲發表示：「火警可能起於火苗接觸防護網時，若網材未使用阻燃或止燃材質，乾燥的竹子雖不易自行點燃，但一旦大面積燃燒，仍屬易燃材料。」

此外，他也提到成本因素。戴雲發分享其國際建築師友人透露，香港大量使用竹製鷹架，一來因中國大陸竹材便宜，二來施工成本也大幅降低。「相較於台灣鋼材鷹架，竹製鷹架價格僅約十分之一。」而防護網是否採用阻燃材質，也會讓成本差距再拉高一倍。

▲建築安全履歷協會創會理事長戴雲發。（圖／資料照片）

戴雲發補充，台灣工地火警雖時有所聞，但多非因鷹架或防護網引起。「台灣工地對鷹架防護網有明確規範，主要涵蓋材質、設置方式及維護檢查。防護網須至少採用 20 號以上鍍鋅鐵絲網、直徑 1.3 公釐以上的尼龍網（網格不大於 15 毫米），或具防塵功能的防塵網／防塵布。設置時，防護網應能完整涵蓋勞工墜落的拋物線範圍，高度超過 1.5 公尺的網面，需向外適度延伸。」

戴雲發指出，「目前規範主要針對防墜落、防塵及噪音，對於防火尚未明確納入。」若未採用阻燃材質，遇到焊接火花、電線走火等狀況， 仍可能成為助燃媒介。建議，台灣應考慮將防護網的防火性能納入強制規範， 避免悲劇發生。