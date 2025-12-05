首爾聖水洞大變身！79層超高層地標明年底動工　45年老工廠拆除都更

▲南韓首爾市城東區聖水洞即將興建79層地標性建築。（圖／首爾市府）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市城東區聖水洞將迎來全新地標建築——一座79層高的超高層複合式大樓，預計明年底開工。該基地原為營運45年的韓商三彪集團（SAMHYO）預拌混凝土工廠，2022年拆除後正式啟動都更計畫。首爾市府2宣布，已通過「首爾林一帶地區單位計畫」與「三彪預拌混凝土特別計畫區」開發方案，未來將結合居住、商業、文化與辦公功能。

根據韓媒《News1》、《朝鮮日報》，首爾市府27日指出，本次開發案獲得都市建築共同委員會審議通過，將興建最高79層的複合大樓，層數高度僅次於樂天世界塔（123層）、釜山El City（101層）與位於大邱的斗山We’ve the Zenith（80層），成為全國第4高的超高層建築。

該基地從1977年起作為三彪預拌混凝土工廠使用，因位於首爾核心區域，被視為長期阻礙地區發展的重要工業設施，直到2022年完成全面拆除，為城市更新鋪路。首爾市府計畫，未來透過興建該棟地標建築，打造東北部代表性的未來複合樞紐

首爾市近年與民間開發商SP聖水PFV等業者進行「建築創新型事前協商」，確立複合式開發方向。依照協議，大樓內將至少保留35%以上的空間作為辦公用途，並以40%以下比例導入住宅區域，同時配置販售、文化等商業設施，提升工作與生活的便利性。市府強調，聖水洞已成為首爾最具活力的創業聚落，本案將進一步強化產業集聚效應。

此外，開發業者將提出總額6054億韓元的公共利益回饋，用於改善周邊交通與公共設施。首爾市計劃新設東部幹線道路用比橋匝道、聖水大橋北端匝道，以紓解首爾林周邊的常態性壅塞問題；也將導入「獨角獸創業聚落（Unicorn Startup Hub）」支援新創公司，加速聖水洞向科技與文化產業中心轉型。

除了交通改善，規劃還包括在基地與首爾林之間建置立體步行公園與地下通道，連結周邊綠地並擴大行人動線，同時基地內的共享空間也將對市民開放，打造更具公共性的都市空間。市府表示，本案因符合創新型都市開發條件，將獲得建蔽率最高放寬至90%、容積率最多增加104個百分點等制度性獎勵，以提升整體開發效益。

首爾市預計於明年1月發布地區單位計畫最終決定告示，開發案將在取得建築審議與施工許可後，最快於明年年底正式動工。