商旅「天花板水泥掉落」砸傷他　妻氣炸：想當沒事？業者道歉了

▲因天花板掉落，導致原PO老公受傷。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「睡前突然發生這種事情，到現在還驚魂未定！」一名網友發文表示，老公入住桃園中壢的捷適商旅當晚，房間的天花板竟突然掉下來，「是水泥牆壁的碎片耶，一間飯店經營發生這種事情真的是瞎爆了！」且這麼嚴重的事情，商旅就只是包紅包給老公，後續沒有再關心。對此，商旅發聲明道歉，並承諾會深刻檢討。

這名網友在臉書社團「爆料公社二社」上發文表示，老公日前入住桃園中壢的捷適商旅，晚上11時本來已經準備休息，結果卻突然聽到天花板有奇怪的聲音，起初他以為是樓上的東西掉到地板上，所以沒有多想，不料沒多久後，天花板就掉下來了，「還好他反應迅速立刻護住頭部，所以只有擦挫傷」。

不過原PO強調，當時掉下來的並不是天花板碎片，而是水泥牆壁的碎片，「一間飯店經營發生這種事情真的是瞎爆了！」老公晚上本來還開開心心的報備，沒想到睡前卻發生這種事情，讓他驚魂未定，家屬也擔心，「還好他反應快，不然如果真的是砸到頭，飯店是能負擔什麼責任？真的太誇張了，瞎爆、扯爆了！」

原PO接著透露，這麼嚴重的事情，商旅隔天就包了小紅包給老公，她明明特別請櫃檯告訴主管，務必聯繫她，結果完全沒有，「就抓準我先生人很老實、不想多事的個性，然後至今也沒有給我們任何飯店問題評估的後續，就想這樣當沒事繼續營業？後續再入住的其他人的安全呢？」

對此，捷適商旅在官網發布「遲來的聲明稿」，「針對日前客房天花板局部坍塌，造成旅客受傷一事，本館深感抱歉，對旅客帶來的驚嚇我們由衷致歉。事件發生後，本館已立即展開內部檢討並安排全面檢修，避免類似情況再次發生，為集中處理後續事宜而致使聲明發布略有延後，尚祈見諒」。

聲明稿續指出，「事發當下同仁有立即前往客房確認狀況，協助旅客更換房間、提供醫藥箱，同時提出可由救護車送醫的協助方案。礙於深夜時段，考量旅客身心狀況及隔日工作行程，我們尊重旅客意願，讓旅客先行休息，並說明隔日將持續關心與協助處理後續」。

▲商旅發布聲明稿。（圖／翻攝JS Hotel 捷適商旅官網）

聲明稿提到，「至於家屬來電表達關切時，本館亦詳細說明當時的處置情形，盼讓家屬能安心知悉相關措施皆已於第一時間執行。旅客退房時，本館已再次當面致歉並表達後續負責的承諾，傍晚時分亦主動致電關心旅客就醫情形，以及改善的建議」。

聲明稿最後寫到，「針對本次事件，我們會深刻檢討，同時也會強化同仁的應變能力與協助旅客處置傷口等相關訓練，以期在意外發生時，能提供更迅速、更完善的協助。感謝各位旅客的關係與問候，我們虛心接受，也由衷感謝，我們會持續努力與改善」。