房市見築底訊號　連2月移轉棟數年減低於2成

▲▼台中房市鳥瞰。（圖／記者陳筱惠攝）

▲11月六都買賣移轉棟數出爐，共計1萬5919棟，月減6.3%、年減19.7%。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

11月六都買賣移轉棟數出爐，共計1萬5919棟，月減6.3%、年減19.7%，為2011年縣市合併升格形成六都以來的同期新低。但房仲表示，短期交易量未再繼續破底，已連續2個月年減不超過2成。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

今（1日）六都地政局公布11月買賣移轉棟數，合計1萬5919棟，月減6.3%、年減19.7%，為2011年縣市合併升格形成六都以來的同期新低。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「11月量能雖創新低，但政策環境已較以往溫和，且Q4將進入傳統購屋旺季，市場氣氛與前3季相比相對活絡，加上去年同期的買氣已開始降溫，比較基期相對低，10、11月連續2個月的年減幅不到2成。」

張旭嵐接著表示：「各大房仲11月的內部交易也呈現月增，待過戶行政流程完備後，也會反映在12~1月的買賣移轉數據中，使後續買氣顯現逐漸打底的跡象。」

▲▼ 11月移轉棟數 。（表／記者項瀚製）

▲11月六都買賣移轉棟數整理 。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「今年移轉棟數將出現26萬棟保衛戰，寫下2017年以來的新低量，不過經歷量能急縮後，短期交易量也未再繼續破底，房市進入整理盤整外，也在等待是否房貸政策會出現新的變化。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「央行理監事會議在即，恐怕加深屋主和買方觀望態度，整體市場盤整氛圍確定，在今年下半年買賣移轉狀況不理想下，整體交易量雖不至於慘如2016年，但寫下近年新低的狀況恐勢不可免。」
 

▲▼ 11月移轉棟數 。（表／記者項瀚製）

▲六都10月買賣移轉棟數月增減統計整理。（表／記者項瀚製）

總觀各縣市，台南較上月增加3.7%，為六都月增率唯一收紅的都會，南科相關的新市、安南、永康，以及沙崙科學城的歸仁，交易量都較上月成長。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「安南區的商60重劃區今年已辦理土地標售，後續開發可期，明後年也還有北外環路段開通的交通利多，加上近期新案完工交屋的量能較大，帶動台南市11月的買賣移轉表現」

另外桃園則月減8.8%，是六都單月衰退幅度最大的都會，且11月量能不到3000棟，更是升格直轄市以來的同期新低。陳定中表示：「桃園市則因新案交屋潮較以往退卻，尤其是桃園區在小檜溪、中路等重劃區度過交屋高峰期後，買賣移轉明顯縮水。」

