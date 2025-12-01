雙11最狂購物車！　神秘板橋人4.6億現金掃走潭子千坪地

▲台中市潭子區在2025年雙十一時出現一筆4.6億元無貸款的土地交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市潭子區在2025年雙十一時出現一筆無貸款的土地交易，買方為住在板橋寶佳機構社區的自然人，市場推測買方與寶佳體系高度相關。該筆基地面積1040坪、成交總價約4.6億元，成為近期少見高額交易。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

該土地位於潭子車站生活圈、潭興路上，周邊已擁有麥當勞等機能，且該塊土地就位於潭陽國小周邊，相當符合寶佳機構選地的核心策略，集結學區、交通、生活機能。

而潭子近期成為首購族關注的區域，頗有取代首購天堂「太平區」的架勢，此次買方以全現金、零貸款方式一次入手大面積土地，在當前金融緊縮下相當罕見。

▲該筆基地面積1040坪、成交總價約4.6億元，拆算單價每坪土地價格約44萬元，成為近期少見高額交易。（圖／記者陳筱惠攝）

該筆基地面積1040坪、成交總價約4.6億元，拆算單價每坪土地價格約44萬元，成為近期少見高額交易。21世紀不動產資深經理沈政興表示：「該土地使用分區為住一之一，比較可惜的是基地類似袋地，出入口比較狹長，不排除會在併購前排透天。」

沈政興：「但單純以土地價格來說，該地就位於車站周邊，生活機能相當成熟，雖是土地交易但有危老加持，44萬元雖是高於一般行情一些，但實際計算容積轉換，這單價買得相當便宜。」

據知情人士指出，該土地已經談了多年，過去因地上物危老時程，一直尚未成交。

▲該土地位於潭子車站生活圈、潭興路上，周邊已擁有麥當勞等機能，且該塊土地就位於潭陽國小周邊，相當符合寶佳機構選地的核心策略。（圖／翻攝Google Maps）

他說，以寶佳多年在中台灣的推案路線來看，潭子、太平、豐原、海線等區是其主要版圖，而潭子雖相對佈局較少，但市場需求穩健、住宅產品總價容易壓在千萬上下，符合寶佳擅長的市場結構。

另外，地方建商坦言，大型建設集團資金雄厚、推案節奏快，一旦正式插旗，區域供給量與價格策略都可能隨之改變，競爭壓力勢必提前升溫。尤其今年市場本就面臨利率、交屋潮等壓力，最快可能於2026年就釋出新案。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相