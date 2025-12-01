住的房子被抵押！65歲爸被「洗腦到買房」他崩潰　一票反力挺

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房該是慎重的決定，有網友卻頭痛不已，因為父親在未與家人討論的情況下，被仲介鼓動買下一間要價1500萬元的房子，不僅把手上所有存款付了約200萬頭期，還打算貸款1300萬，甚至連目前的房子都拿去抵押，令他超崩潰。

原PO在Dcard發文「家人買房怎麼辦？」爸爸在完全沒有和家人商量的情況下，被仲介說動直接買房，「那間房子1500萬，我爸把身上全部的錢都拿去繳頭期200左右，剩下1300要貸款」。

他透露爸爸已65歲，銀行可能只給10到15年房貸，每月負擔非常高。更讓他害怕的是，爸爸甚至把現住的房子也拿去抵押，家裡任何人都勸不動，「他覺得我們是在詛咒他，說他要靠那棟房子賺錢」。原PO無奈表示，爸媽完全不願評估風險，媽媽也被說服，一心認為「多一間房子有什麼不好」。

貼文引發討論，不少網友反而搖頭，認為原PO不必太過緊張，「房貸過得了的你不用擔心，過不了的買不到房子你也不用擔心，銀行比你清楚你爸爸有沒有能力還錢」、「你放心好了，銀行會比你想的更嚴格」、「我猜他們有隱藏資產沒跟你講。」

還有網友提出「自保」建議，「最壞打算就是拋棄繼承，這樣你可以安全下莊」、「先跟他們斷聯一陣子，真的被法拍再自己買回來，不要去當房貸共債人」、「不用擔心，直接放棄繼承啊」、「你只要不要當債務人，他們還不出來都跟你沒關係，頂多就是房子被拍賣。」