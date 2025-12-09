三元能源祝融後求償46億　中鼎反擊：依法無理由

▲台灣統包工程龍頭中鼎（9933）突在9日晚間19時30分召開重訊記者會。（圖／翻攝自證交所）

記者張雅雲／高雄報導

台灣統包工程龍頭中鼎（9933）突在9日晚間19時30分召開重訊記者會，中鼎指出，今日與旗下關係企業益鼎工程，同步接獲台北地方法院寄送的開庭通知與民事起訴狀，遭三元公司主張中鼎及益鼎連帶賠償46億2577萬5000元。

台泥子公司三元能源科技高雄小港電池廠，今年7月14日清晨發生大規模火災，事故造成工廠部分設施與存貨嚴重毀損，初估損失估計超過百億元。由於中鼎及其子公司益鼎負責該電池廠的新建工程，火災後三元能源向法院提出訴訟，請求中鼎及益鼎負起賠償責任。

▲台泥子公司三元能源科技高雄小港電池廠，今年7月14日清晨發生大規模火災，中鼎遭求償約46億元。（圖／記者許宥孺翻攝）

中鼎公司的總管理處執行長 李定壯指出，中鼎負責該案的專案管理、設計、採購及建造管理服務，益鼎則承攬機電系統工程；至於廠區最關鍵的鋰電池生產設備與獨立化成消防系統，則是由三元能源另行委由其他廠商建置。

中鼎強調，所有工程均符合契約與法規，並經主管機關審查通過，且已在2024年4月30日完成驗收，由三元公司接管使用並自行維護超過1年。

中鼎指出，火災發生原因仍待消防單位鑑定，而三元公司此次向法院請求中鼎及益鼎連帶賠償46億2577萬5000元。對此，中鼎與益鼎均認為三元公司的主張「依契約及依法均無理由」，已委任律師團隊準備應訴，以捍衛公司及投資人最大權益。