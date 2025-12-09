ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

三元能源祝融後求償46億　中鼎反擊：依法無理由

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台灣統包工程龍頭中鼎（9933）突在9日晚間19時30分召開重訊記者會。（圖／翻攝自證交所）

記者張雅雲／高雄報導

台灣統包工程龍頭中鼎（9933）突在9日晚間19時30分召開重訊記者會，中鼎指出，今日與旗下關係企業益鼎工程，同步接獲台北地方法院寄送的開庭通知與民事起訴狀，遭三元公司主張中鼎及益鼎連帶賠償46億2577萬5000元。

台泥子公司三元能源科技高雄小港電池廠，今年7月14日清晨發生大規模火災，事故造成工廠部分設施與存貨嚴重毀損，初估損失估計超過百億元。由於中鼎及其子公司益鼎負責該電池廠的新建工程，火災後三元能源向法院提出訴訟，請求中鼎及益鼎負起賠償責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼三元能源科技公司發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台泥子公司三元能源科技高雄小港電池廠，今年7月14日清晨發生大規模火災，中鼎遭求償約46億元。（圖／記者許宥孺翻攝）

中鼎公司的總管理處執行長 李定壯指出，中鼎負責該案的專案管理、設計、採購及建造管理服務，益鼎則承攬機電系統工程；至於廠區最關鍵的鋰電池生產設備與獨立化成消防系統，則是由三元能源另行委由其他廠商建置。

中鼎強調，所有工程均符合契約與法規，並經主管機關審查通過，且已在2024年4月30日完成驗收，由三元公司接管使用並自行維護超過1年。

中鼎指出，火災發生原因仍待消防單位鑑定，而三元公司此次向法院請求中鼎及益鼎連帶賠償46億2577萬5000元。對此，中鼎與益鼎均認為三元公司的主張「依契約及依法均無理由」，已委任律師團隊準備應訴，以捍衛公司及投資人最大權益。

關鍵字：中鼎三元能源火災小港賠償訴訟鋰電池

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

三元能源祝融後求償46億　中鼎反擊：依法無理由

台灣統包工程龍頭中鼎（9933）突在9日晚間19時30分召開重訊記者會，中鼎指出，今日與旗下關係企業益鼎工程，同步接獲台北地方法院寄送的開庭通知與民事起訴狀，遭三元公司主張中鼎及益鼎連帶賠償46億2577萬5000元。

4小時前

岡山預售均價大跌13%　「產業園區」通檢過關成最大利多

北高雄再添重大利多！岡山都市計畫第三次通盤檢討於9日通過，最大亮點為東側30公頃「聖森路以西產業園區」，將作為橋頭科學園區延伸腹地，並與9月核定的「白埔產業園區」形成南北雙核心，打造北高科技副都心，根據實登統計，市中心預售均價達3字頭。

6小時前

萬華現2字頭「超便宜法拍公寓」　內行點貓膩：出手前三思

萬華區西園路二段巷內出現一間「超便宜法拍公寓」，23.5坪三拍底價830.5萬元、換算單價僅35.3萬元仍流標，四拍底價降到665.1萬元、換算單價28.3萬元即將執行。但專家點出該物件的貓膩，勸消費者出手前三思。

9小時前

擺脫Q3陰霾？高市Q4祭5筆「親民價」建地　挑戰市場買氣

高雄土地市場今年走勢震盪，地政局第3季土地標售僅標脫3300萬元，創縣市合併以來最慘紀錄。第4季土地標售一口氣釋出5標、5筆建地，合計總底價12億3612萬元，24日開標，專家預估，各標總價相對親民，脫標率可以期待。

10小時前

大咖年捧千萬進駐亞灣　創前鎮史上最高店租金

高雄亞灣是台灣首個金融示範區，吸引金融業競相插旗，根據實登，有大咖租客年捧1020萬元租下大樓店面，創前鎮有實登以來租金最高，租客雖未進駐但大樓已掛上「歡迎元大銀行進駐本社區」戶外廣告。信義房屋專家表示，該區大坪數相當稀有，具溢價空間。

11小時前

金字塔頂端資產增　前10月遺產稅收飆362億創新高

前10月全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年統計以來同期最高。專家表示，今年在課徵級距拉高情況下，稅收仍續創歷史新高，顯示經濟強，股房雙漲助攻，金字塔階級仍持續累積資產。

14小時前

買房更難了！房貸成數創22季新低　平均利率衝上2.44%

Q3平均房貸利率升至2.44%，創2009年統計以來新高；平均核貸成數則降至71.78%，創近22個季度新低。不過全台平均房貸鑑估值卻不減反增，達到1453萬元，逆勢刷新歷史紀錄，專家解釋，這與產品交易類型的占比有關。

14小時前

真天龍國沒落？天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰：整區沒落

台北市被網友稱為「天龍國」，而市內的天母區曾因為居民平均收入高、外國人、國際學校、舶來品商家和異國料理店遍布，又獲得「真天龍國」的封號。近期家樂福超市士林忠誠店突然公告，因租約到期將於12月20日結束營業，消息曝光讓一票在地人超崩潰，不滿直呼「這裡連家樂福也要沒有了」。

12/8 17:44

民眾資金壓力爆棚！　Q3房貸利率飆金融海嘯後新高

房市買氣持續降溫！根據統計，第3季新增房貸僅剩3.7萬件，年減幅度達 37%，創下近年罕見跌勢；但同時間房貸利率一路走高，平均2.44%，改寫金融海嘯後新高紀錄，信義房屋專家表示，央行第七波信用管制、銀行自主管理加上先前升息效應，全面推升購屋成本。

12/8 15:21

嘆政策冷暴力！移轉量慘創35年次低　林正雄揭2026年5大趨勢

2025年房市遭遇政策亂流，被形容為「超硬的一年」！中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄指出，自央行祭出第七波信用管制後，房市瞬間面臨「政策冷暴力」，預售屋市場首當其衝，交易量慘跌逾7成，預估全年買賣移轉棟數僅25.6萬棟，創下35年來史上次低紀錄。

12/8 15:00

【北海道地震＋海嘯】警報聲、廣播聲、搖晃聲全湧上耳邊...

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰..

萬華現2字頭「超便宜法拍公寓」..

大咖地主解套！新竹晶宴舊址「養..

冠德95億投資案才到　高雄站前..

50年透天「賣1100萬」要入..

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到..

嘉義西區大發展！北港路兩側20..

「竹科X計畫」科技新貴準備移居..

拔插頭不一定省電！專家點名「7..

買房更難了！房貸成數創22季新..

ETtoday房產雲

最新新聞more

三元能源祝融後求償46億　中鼎..

岡山預售均價大跌13%　「產業..

萬華現2字頭「超便宜法拍公寓」..

擺脫Q3陰霾？高市Q4祭5筆「..

大咖年捧千萬進駐亞灣　創前鎮史..

金字塔頂端資產增　前10月遺產..

買房更難了！房貸成數創22季新..

天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰..

民眾資金壓力爆棚！　Q3房貸利..

嘆政策冷暴力！移轉量慘創35年..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366