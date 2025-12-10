屏東最高樓來了！　達麗砸逾70億蓋「火車站都更案」拚5年半完工

▲「屏東火車站東側公辦都更案」今（10日）舉行簽約典禮 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「屏東火車站東側公辦都更案」今（10日）舉行簽約典禮，該案將興建1幢3棟地上20層建築，將成為屏東最高大樓，住宅共計771戶。達麗建設表示，以目前來看行情抓在4字頭，並鎖定3大客群。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

「屏東火車站東側公辦都更案」歷經4次招商，由達麗建設獲選為最優申請人，該案預計興建1幢3棟地上20層、地下4層住商大樓，並於今（10日）舉行簽約典禮，達麗建設董事長謝志長、臺鐵董事長鄭光遠出席。

該案基地面積2677坪，土地產權包括台鐵、公有地、私有地，都更後規劃地上1~3層商場空間，預計主要由台鐵分回；4樓規劃住宅公設及綠平臺，5樓以上則規劃住宅單元，共計771戶，預計設定在17~32坪，全案預計總投資金額達70~80億元。

達麗建設董事長特助謝岱杰表示：「該都更將成為屏東最高大樓，由於還有私地主需整合，預計2~2年半後動工，之後就將推出預售，以現在來看行情在4字頭，期望在5~5年半完工。」

謝岱杰表示：「該案買盤鎖定3大族群，包括屏科蓬勃發展下的相關產業鏈人士、北漂返鄉的屏東人、在地所得較高的剛性購屋族群，像是三師等等。」





▲「屏東火車站東側公辦都更案」將成為屏東最高大樓 。（圖／達麗建設提供）

達麗建設董事長謝志長表示：「在政府管制的政策下，投資買盤銳減，公司在選地、產品定位等方面，也都朝向自住自用市場規劃。」事實上，達麗近年積極投入南部公辦都更、捷運聯開案，瞄準科技廊帶發展趨勢與軌道經濟市場。

談到房市，謝志長表示：「台灣還是處於資金高、利率低的環境，現在就是房市最壞的時候，台灣房地產沒有崩盤的因素，對明年房市還是蠻有信心的，雖然不敢斷言價量走升，但預期能穩定地往下走。」

▲「屏東火車站東側公辦都更案」小檔案。（表／記者項瀚製）

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本