【廣編】企業永續跨界新典範　興富發榮獲文策院首屆「ESG for Culture 影響力獎」肯定

▲興富發建設榮獲文策院主辦首屆「ESG for Culture影響力獎」頒發「資源協助獎」，由文策院王敏惠院長（左）頒贈獎座予興富發建設代表張淑真行銷企劃總監兼永續長（右）。

圖、文／興富發提供

興富發建設股份有限公司榮獲文策院主辦的首屆「ESG for Culture 影響力獎」之「資源協助獎」肯定。頒獎典禮於2025年11月21日舉辦。興富發透過共創合作模式，投入企業資源，支持文化產業與生態永續發展行動。此次獲獎，興富發不僅是贊助者，更是協作者，藉由其業界經驗與文化業者的力量結合。雙方合作自2024年簽署MOU起 ，聚焦於「城市礦山、永續時尚、生態保育」等永續多面向，共同壯大臺灣文化內容產業生態系。

永續行動案例有生態保育紀錄片：「共生的承諾」，興富發集團旗下的潤隆建設與舊視界文化藝術合作，紀錄了營建業在開發過程中，保護並打造適合台北樹蛙棲息的環境，以實現環境保護與城市發展的平衡。在生態專家的指導與監測下，歷經6年（2019年至2025年）的守護，台北樹蛙的新生命數量成長到2019年的2.5倍。

另外是減碳工法紀錄片：「建築大未來」，展示興富發為減輕環境衝擊的努力。興富發於2011年成立「BIM建築資訊中心」進行施工模擬與檢討。建案中導入可100%回收、重複使用約300次的「鋁合金模板」，取代傳統木模板，有效減少能源耗損與營建廢棄物 。興富發相信永續發展是企業經營的基石，將持續透過善盡社會責任，樹立良好的企業典範 。