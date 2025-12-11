宏福苑大火燒出台灣焦慮？前建築師公會理事長提醒：裝修前後「3種保命錢」不能省

▲針對香港大火引發的整修焦慮，全國建築師公會前理事長劉國隆建築師指出，台灣與香港的法規略有不同，民眾無須過度恐慌。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

近日香港宏福苑發生嚴重火災，起因是屋齡42年大樓外牆拉皮整修，廠商疑似使用未符合法規的易燃材料，導致其中一棟防護網起火後，火勢迅速延燒，造成重大死傷悲劇。驚悚的畫面也燒出台灣民眾的集體焦慮，當身邊的危老大樓也開始陸續防水拉皮、整修補強，會不會也變成下一個火場？

回顧香港這場大火，前全國建築師公會理事長、劉國隆建築師在受訪時一針見血地指出，宏福苑大火與傳統認知的高樓火災截然不同，核心問題在於「外部整修」。當時大樓外牆搭滿了維修用的竹棚架，並包覆著防護網，這些網子若非合格的防焰材質，一旦遇火，就會變成致命的導火線。

「不具備防焰功能的防護網，燒起來會像『滴眼淚』一樣，熔化的塑膠帶著火焰滴落、飛濺。」加上香港使用竹棚架，雖然竹子耐燃，但在高溫下仍會碳化助燃，最終導致火勢由外而內，透過窗戶延燒進室內，形成巨大的外部煙囪效應。

▲香港宏福苑大火，造成160人罹難6人失聯的悲劇。（圖／路透社）

台灣法規嚴謹免驚慌

「鋼管鷹架」成天然防火線

看著宏福苑大火的新聞，讓許多民眾不免擔心，台灣會不會也遇到同樣狀況？對此，劉國隆建築師先給了一顆定心丸。他表示，台灣在建築法規上相對嚴謹許多，例如在鷹架的使用規範上，「5樓以上的建築物施工，台灣法規強制要求必須使用『鋼管鷹架』。此外，台灣對於施工用的防護網也有嚴格的「防焰」要求。」

劉國隆解釋，所謂「防焰」，並不是指網子燒不壞，而是指它添加了阻燃劑，不會像一般塑膠那樣持續燃燒擴大。因此，只要施工單位守法，台灣發生類似香港「整棟外部包燒」的機率相對較低。

危老整修、輕隔間裝修必看！

為保安全「這3種錢」千萬別省

除了公共空間的維護，當民眾自己家裡要裝修，或是社區大樓要進行外牆拉皮時，劉國隆也列出了一份「保命清單」，教大家如何從建材細節中辨識風險。

首先，需尋找信任的合格廠商合作。劉國隆指出，有時在路上會看到工地掛著藍白條紋的帆布，雖然普遍，但也可能潛藏危機。「因為藍白帆布也有分『一般塑膠材質』或『經防焰處理』，外觀上不易區分，但安全性天差地遠。」他指出，如果廠商為了節省成本用到沒有防焰功能的普通塑膠布，一旦起火就容易成為助燃劑。民眾若看到自家大樓整修使用這類帆布，不必驚慌，但一定要懂得「查驗」。「合格的防焰材料會有『防焰標章』，可要求廠商出示證明來核對。」

近年台灣吹起老宅翻新與輕裝修的風潮，劉國隆也有以下幾點建議。分隔不同住戶或梯廳的牆面，務必選用具備「防火1小時」時效認證的材料，如防火1小時分間牆，這是阻擋火勢蔓延的第一道防線。內部隔間方面，時下流行用石膏板或矽酸鈣板做出輕隔間，同樣也建議必須用到「耐燃一級」標章的建材，「耐燃一級代表它能耐燒60分鐘，可以為你爭取等待救援的黃金時間。」

軟裝飾品的部分，「由於家裡的窗簾、地毯、木皮貼面，其實都是易燃物，挑選時請務必確認有『防焰標章』，代表它添加了阻燃劑。雖然火燒到還是會黑、會破，但不會像普通塑膠那樣猛烈延燒，這能有效避免火勢瞬間失控。」

▲▼劉國隆提醒，隔間應選「耐燃一級」建材，窗簾、地毯等軟裝也務必認明經過防焰認證的品項，確保具備阻燃效果，避免火勢瞬間失控。

建築師提醒住戶1細節

防火門別當裝飾品 小心「飛火」跳樓燒

雖然硬體法規完善，但劉國隆強調，只要是有人的地方，就有火災的風險。即便外牆沒事，大樓內部的「防火區劃」若失效，濃煙與烈火照樣能奪命。

「大家住大樓一定要有個觀念，『安全梯的門』就是你的保命盾牌。」劉國隆嚴肅提醒，很多住戶為了通風或進出方便，習慣將防火門打開或用花盆等東西將門擋住，但這儼然是一種自殺式的行為。

他以過去知名的「東帝士大樓」火災為例，當時發生了驚悚的「飛火」現象，火勢從6樓開始燒，7樓至11樓因為防火門關著沒事，因此火勢跳過了中間樓層，直接在防火門沒關的12樓引爆。「當防火門沒關，樓梯間就變成了巨大的煙囪。」劉國隆解釋，火災時產生的黑色濃煙，會順著樓梯間產生渦旋迅速往上竄。當這些高溫濃煙竄到高樓層，一接觸到新鮮空氣，瞬間就會發生閃燃。

▲劉國隆嚴肅提醒，絕不可為了通風或方便，長時間讓大樓的防火門開啟。

施工期擔憂火災風險？

建築師拋政策解方：廚房、居室依法安裝警報器

針對台灣進入「大維修時代」，劉國隆也提出政策建言。他認為，當大樓進行大規模維修（如超過一個防火區劃，約1,500平方公尺）時，政府應修法規定，需加裝臨時性的住宅用火災警報器。「甚至我認為需要『一戶兩顆』，一顆裝在廚房，一顆裝在客廳或臥室。」

他懇切道，電池式警報器成本極低，安裝不需拉線，卻能在火災發生的第一時間發出警報，在風險較高的施工期，這就是最經濟、最直接的保命符。