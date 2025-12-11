ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

宏福苑大火燒出台灣焦慮？前建築師公會理事長提醒：裝修前後「3種保命錢」不能省

▲▼劉國隆建築師高樓大火議題 。（圖／記者徐文彬攝）

▲針對香港大火引發的整修焦慮，全國建築師公會前理事長劉國隆建築師指出，台灣與香港的法規略有不同，民眾無須過度恐慌。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

近日香港宏福苑發生嚴重火災，起因是屋齡42年大樓外牆拉皮整修，廠商疑似使用未符合法規的易燃材料，導致其中一棟防護網起火後，火勢迅速延燒，造成重大死傷悲劇。驚悚的畫面也燒出台灣民眾的集體焦慮，當身邊的危老大樓也開始陸續防水拉皮、整修補強，會不會也變成下一個火場？

回顧香港這場大火，前全國建築師公會理事長、劉國隆建築師在受訪時一針見血地指出，宏福苑大火與傳統認知的高樓火災截然不同，核心問題在於「外部整修」。當時大樓外牆搭滿了維修用的竹棚架，並包覆著防護網，這些網子若非合格的防焰材質，一旦遇火，就會變成致命的導火線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「不具備防焰功能的防護網，燒起來會像『滴眼淚』一樣，熔化的塑膠帶著火焰滴落、飛濺。」加上香港使用竹棚架，雖然竹子耐燃，但在高溫下仍會碳化助燃，最終導致火勢由外而內，透過窗戶延燒進室內，形成巨大的外部煙囪效應。

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透社）

▲香港宏福苑大火，造成160人罹難6人失聯的悲劇。（圖／路透社）

台灣法規嚴謹免驚慌
「鋼管鷹架」成天然防火線
看著宏福苑大火的新聞，讓許多民眾不免擔心，台灣會不會也遇到同樣狀況？對此，劉國隆建築師先給了一顆定心丸。他表示，台灣在建築法規上相對嚴謹許多，例如在鷹架的使用規範上，「5樓以上的建築物施工，台灣法規強制要求必須使用『鋼管鷹架』。此外，台灣對於施工用的防護網也有嚴格的「防焰」要求。」

劉國隆解釋，所謂「防焰」，並不是指網子燒不壞，而是指它添加了阻燃劑，不會像一般塑膠那樣持續燃燒擴大。因此，只要施工單位守法，台灣發生類似香港「整棟外部包燒」的機率相對較低。

危老整修、輕隔間裝修必看！
為保安全「這3種錢」千萬別省
除了公共空間的維護，當民眾自己家裡要裝修，或是社區大樓要進行外牆拉皮時，劉國隆也列出了一份「保命清單」，教大家如何從建材細節中辨識風險。

首先，需尋找信任的合格廠商合作。劉國隆指出，有時在路上會看到工地掛著藍白條紋的帆布，雖然普遍，但也可能潛藏危機。「因為藍白帆布也有分『一般塑膠材質』或『經防焰處理』，外觀上不易區分，但安全性天差地遠。」他指出，如果廠商為了節省成本用到沒有防焰功能的普通塑膠布，一旦起火就容易成為助燃劑。民眾若看到自家大樓整修使用這類帆布，不必驚慌，但一定要懂得「查驗」。「合格的防焰材料會有『防焰標章』，可要求廠商出示證明來核對。」

近年台灣吹起老宅翻新與輕裝修的風潮，劉國隆也有以下幾點建議。分隔不同住戶或梯廳的牆面，務必選用具備「防火1小時」時效認證的材料，如防火1小時分間牆，這是阻擋火勢蔓延的第一道防線。內部隔間方面，時下流行用石膏板或矽酸鈣板做出輕隔間，同樣也建議必須用到「耐燃一級」標章的建材，「耐燃一級代表它能耐燒60分鐘，可以為你爭取等待救援的黃金時間。」

軟裝飾品的部分，「由於家裡的窗簾、地毯、木皮貼面，其實都是易燃物，挑選時請務必確認有『防焰標章』，代表它添加了阻燃劑。雖然火燒到還是會黑、會破，但不會像普通塑膠那樣猛烈延燒，這能有效避免火勢瞬間失控。」

▲▼劉國隆建築師高樓大火議題 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼劉國隆提醒，隔間應選「耐燃一級」建材，窗簾、地毯等軟裝也務必認明經過防焰認證的品項，確保具備阻燃效果，避免火勢瞬間失控。

▲▼劉國隆建築師高樓大火議題 。（圖／記者徐文彬攝）

建築師提醒住戶1細節
防火門別當裝飾品　小心「飛火」跳樓燒
雖然硬體法規完善，但劉國隆強調，只要是有人的地方，就有火災的風險。即便外牆沒事，大樓內部的「防火區劃」若失效，濃煙與烈火照樣能奪命。

「大家住大樓一定要有個觀念，『安全梯的門』就是你的保命盾牌。」劉國隆嚴肅提醒，很多住戶為了通風或進出方便，習慣將防火門打開或用花盆等東西將門擋住，但這儼然是一種自殺式的行為。

他以過去知名的「東帝士大樓」火災為例，當時發生了驚悚的「飛火」現象，火勢從6樓開始燒，7樓至11樓因為防火門關著沒事，因此火勢跳過了中間樓層，直接在防火門沒關的12樓引爆。「當防火門沒關，樓梯間就變成了巨大的煙囪。」劉國隆解釋，火災時產生的黑色濃煙，會順著樓梯間產生渦旋迅速往上竄。當這些高溫濃煙竄到高樓層，一接觸到新鮮空氣，瞬間就會發生閃燃。

▲▼劉國隆建築師高樓大火議題 。（圖／記者徐文彬攝）

▲劉國隆嚴肅提醒，絕不可為了通風或方便，長時間讓大樓的防火門開啟。

施工期擔憂火災風險？
建築師拋政策解方：廚房、居室依法安裝警報器
針對台灣進入「大維修時代」，劉國隆也提出政策建言。他認為，當大樓進行大規模維修（如超過一個防火區劃，約1,500平方公尺）時，政府應修法規定，需加裝臨時性的住宅用火災警報器。「甚至我認為需要『一戶兩顆』，一顆裝在廚房，一顆裝在客廳或臥室。」

他懇切道，電池式警報器成本極低，安裝不需拉線，卻能在火災發生的第一時間發出警報，在風險較高的施工期，這就是最經濟、最直接的保命符。

關鍵字：建築師香港宏福苑外牆拉皮危老整修防焰防火耐燃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/8519

宏福苑大火156死　在台港人「自設弔唁點」地點曝

香港宏福苑大火造成156人罹難，仍有30人下落不明。在台港人自發在北市大同區「九月茶餐廳」設置弔唁點，陸委會主委邱垂正等人2日也到場致意，並留言寫下「盼台港關懷能跨越距離，彼此陪伴」。

12/3 07:32

鍾嘉村2.2億交保「難題待解」　草湖5千坪地變現4.3億

三地集團鍾嘉村以土地開發起家，因涉入開陽能源光電弊案，被控違反《證交法》與背信罪，9日火速籌出2.2億元交保獲釋，日前三地曾私下流出一張售地清單，根據最新實登，清單內由鍾嘉村擔任重劃會理事長的台南草湖重劃區，有12筆土地成交，成交價約4.3億元。

50分鐘前

宏福苑大火燒出台灣焦慮？前建築師公會理事長提醒：裝修前後「3種保命錢」不能省

近日香港宏福苑發生嚴重火災，起因是屋齡42年大樓外牆拉皮整修，廠商疑似使用未符合法規的易燃材料，導致其中一棟防護網起火後，火勢迅速延燒，導致8棟樓燒掉7棟的悲劇。驚悚的畫面也燒出台灣民眾的集體焦慮，當身邊的危老大樓也開始陸續防水拉皮、整修補強，會不會也變成下一個火場？

1小時前

美房貸利率降仍難刺激需求　再融資申請反跌4％

美國房貸利率連續數周上揚後，11月底終於明顯回落，但跌幅仍不足以激起房市需求。根據美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association）季性調整指數（並額外調整感恩節因素），上周整體房貸申請量下滑1.4％，顯示無論是現有房貸戶或潛在購屋者，需求都未因此轉強。

1小時前

夢幻260萬蝴蝶結保險箱秒殺　櫃姐曝：貴婦看一眼就出手

七期重劃區靜巷的義大利家居店「ULTRA RARE中歆UR館」正式亮相，該4樓建物建坪250坪，近期因外觀貓咪裝置藝術成為網紅景點。業者透露，隨著房屋單價越來越高，高端市場對於生活質感需求相當旺盛，正式銷售不到4個月，價值260萬的訂製款保險箱已出售1座。

1小時前

台南雙社宅開工！　共1480戶近火車站、高鐵

台南市社會住宅「平實安居B、C」和「沙崙安居」日前舉行動工典禮，兩案皆是由中央全額興建投資，預計在完工後可分別提供900及580戶居住單元，照顧更多當地民眾的居住需求。

2小時前

同一間房3年後「竟降了200萬」他震驚！內行曝原因：很合理

前幾年房價居高不下，民眾擔心愈等愈貴，搶著上車購屋，沒想到去年限貸後買氣暴跌，近期更頻傳建商釋出降價訊息。就有網友指出，有間在台南屋齡30年的中古屋，兩年前開價約800萬元，但現在居然已經跌到6字頭。對此，網友認為地段才是最重要的，「會增值是土地，要選地段好的。」

2小時前

社區群組「都在聊什麼？」　1件事超多人愛提：送東西次之

如果住在新社區，住戶們可能就會開LINE群組，讓聯繫變得更加方便。近日就有網友發文表示，因為LINE很便利，所以現在大多都會開群組，不過，他卻發現僅有部分群組的氛圍是和諧的，不知道大家的群組內都在聊些什麼呢？貼文曝光後，引起討論。

2小時前

當「連帶保證人」被拖下水！　美術館豪宅不保「一拍價7500萬」

美術館特區是高雄知名豪宅聚落，再出現豪宅遭法拍，正對七賢國中校園「美術園」5樓戶別，坪數為167坪、4房含5平車，屋主僅持有3年便因拍賣抵押物進入法拍，17日一拍底價7500萬元，拆算單價44.8萬元，專家認為，一拍價格仍高難拍出。

3小時前

自家蓋泳池「挖到黃金」價值2500萬！　法男買房1年變千萬富翁

法國里昂附近一名68歲男屋主在自宅後院蓋游泳池時，意外挖出價值70萬歐元（約新台幣2500萬元）的5根金條及大量金幣。屋主是在買房置產一年後遇上這狀況，經通報當局，他獲准保留這批黃金。

3小時前

【4千萬勞斯萊斯硬切】國道硬切撞上遊覽車維修費天文數字！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

曾喊「不會倒」！大安區百萬預售..

汐止都更合約陷阱！　60年產權..

4年獵4間！「礁溪大鱷」疫後狂..

家樂福撤「天母地王」換血　房東..

自家蓋泳池挖到黃金　男買房變千..

千萬房談價「才差幾十萬就破局」..

屏東最高樓來了！　達麗砸逾70..

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到..

10萬從業人員生計告急！　房仲..

岡山預售均價大跌13%　「產業..

ETtoday房產雲

最新新聞more

鍾嘉村2.2億交保「難題待解」..

宏福苑大火燒出台灣焦慮？

美房貸利率降仍難刺激需求　再融..

夢幻260萬蝴蝶結保險箱秒殺　..

台南雙社宅開工！　共1480戶..

同一間房3年後「竟降了200萬..

社區群組「都在聊什麼？」　一票..

當「連帶保證人」被拖下水！　美..

自家蓋泳池挖到黃金　男買房變千..

只看20年內大樓！房仲突激推「..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366