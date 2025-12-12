高雄史上最大投資案簽約　鴻海159億旗艦總部2033年完工

▲高市府12日與鴻海精密正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元打造45層與32層A級商辦雙塔大樓。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄亞灣再迎重大利多！高市府12日與鴻海精密正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元打造45層與32層A級商辦雙塔大樓，打造「高雄亞灣•鴻海旗艦總部」，預計2033年完工。信義房屋專家表示，該區以5年內大樓最受科技人青睞。
高雄市長陳其邁12日代表市府，與鴻海精密工業CEO楊秋瑾正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約。陳其邁指出，鴻海此案堪稱「超前部署」，未來與高雄打造的AI算力、智慧港灣、生態鏈企業將形成強大聚落效應。除鴻海外，包含 NVIDIA、AMD 等國際企業也將陸續拓點佈局。
楊秋瑾說，鴻海投資159億元是高雄至今最大規模的投資案，是帶進更高科技的載體，展現深耕高雄的決心，不但規劃商住混合、還有員工安心宅，也是鴻海在面對全球市場打造的城市新地標。
▲鴻海將投資159億元，規劃45層與32層2棟A級商辦大樓，並設置商場、餐廳及企業安家宅，共約5.2萬坪開發量體。（圖／高雄市捷運局提供）
高雄市捷運局局長吳嘉昌說明，Y15聯開基地面積1.1公頃，位於亞灣2.0與亞洲資產管理中心高雄專區核心位置，鄰近高雄港旅運中心與高雄展覽館等國際會展設施，鴻海將投資159億元，規劃45層與32層2棟A級商辦大樓，並設置商場、餐廳及企業安家宅，共約5.2萬坪開發量體。
吳嘉昌表示，建物將透過空橋與旅運中心串聯。開發後將提供2萬坪辦公空間，打造「高雄亞灣•鴻海旗艦總部」，並開放其他科技企業進駐，預估創造3000個就業機會，每年帶來200億元產值，市府也將分回63億元挹注捷運建設，並新增227席公共停車位服務周邊會展需求。
|高雄亞灣鴻海聯開案
|位置
|捷運黃線Y15站
|投資金額
|159億
|建築規劃
|45層+32層雙塔A級商辦
|開發量體
|商場、餐廳及企業安家宅，約5.2萬坪
|完工時間
|2033年
|定位
|高雄亞灣•鴻海旗艦總部
|區域房價
|5年內大樓每坪35~45萬元，預售案每坪約50萬元上下
▲高雄亞灣鴻海聯開案小檔案。（ETtoday製表）
隨著鴻海正式進駐，外界關注啟動後的房市影響。信義房屋亞洲新灣店業務張建明表示，該聯開案將成為亞灣未來房價的重要推動力，尤其對周邊新案與5年內大樓的拉抬效果最為明顯，最受科技新貴青睞。
張建明指出，目前亞灣5年內大樓的單價落在每坪35~45萬元；至於周邊預售案，開價落在50萬元上下。而來自在地或小港、鳳山等周邊區域的換屋族，也因亞灣交通便捷、生活機能成熟，選擇往市中心靠攏，多轉向區內屋齡約20年的大樓，單價落在25~35萬元，房型以3房、4房為主，總價帶較易入手。
