美房市2年來首現負成長！3個月跌1.4％　這城市年減10％

記者張靖榕／綜合報導

美國房價終於出現年減，但幅度極小；根據房地產資料公司Parcl Labs的每日高頻數據顯示，美國房價較去年同期小幅下滑，過去3個月更已下跌1.4％，顯示房市熱度正逐步降溫。在聯準會升息與房貸利率高檔盤旋的背景下，市場正在從疫情期間的猛烈增長中回調。

Parcl Labs指出，美國全國房價自2023年中以來，就未再出現明顯負成長，這與2006年至2012年間房價暴跌27％的金融海嘯時期截然不同。該公司共同創辦人Lewris表示，近期的降溫主要來自「負擔能力衝擊」──當房貸利率自2022年起急升，買方大量退場，交易量縮減，迫使賣方調整售價預期，形成價格壓力。

雖然全國房價仍僅下跌不到1％，但個別城市的修正幅度已相當明顯。奧斯汀年減10％最為劇烈，丹佛下跌5％，坦帕與休士頓跌幅各4％，亞特蘭大與鳳凰城也下滑約3％。相對地，部分城市仍呈現漲勢，包括克里夫蘭上漲6％，芝加哥與紐約各漲5％，費城漲3％，匹茲堡與波士頓則成長2％。

房市供給面方面，庫存雖仍偏低，但已從近年谷底回升，11月全美有效房源較去年成長將近13％。然而賣家退場意願上升，新掛牌數僅年增1.7％；加上政府因關門而無建築許可、開工與新屋銷售等官方數據，市場判讀難度提高。

房市前景依舊不明朗，建商普遍仍以提供折扣等方式刺激買氣。全美住宅建築商協會（NAHB）首席經濟學家Dietz指出，勞動市場轉弱與消費財務壓力使需求持續疲軟，2025年的獨棟新屋開工量估將下滑，並可能在2026年才略為回升。

至於利率與房價關係，近3個月房貸利率波動有限，也幾乎未對聯準會最新降息作出反應，使房價短期內難有劇烈變化。Lewris認為，美國房市不太可能出現深度下跌，未來多半將在零成長附近徘徊，呈現「小漲小跌」格局，至於方向則取決於房貸利率與整體經濟表現。