27年「大尺碼救星」開價2.2億求售　換算地價驚呆網

▲高雄老字號「大高雄男飾廣場」位於後驛商圈，專營大尺碼男裝，在地經營27年，是不少大尺碼男性的口袋購物名單之一。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「大高雄男飾廣場」位於後驛商圈，專營大尺碼男裝，在地經營27年，是不少大尺碼男性的口袋購物名單之一，已累積出固定客層，屋主突開出2億2732萬元出售。信義房屋專家表示，目前該區大都更計畫雖啟動，但效益尚未具體反映。

「大高雄男飾廣場」位於九如二路，屬於後驛商圈，主打大尺碼男裝，27年來是不少大尺碼男性的愛店，由於貨齊、版型多、尺寸齊全，加上主打工廠批發價，已累積一批固定客戶，甚至被形容為「大尺碼男性的救星」。

屋主突釋出求售，根據銷售資料，該店為地上1樓，屋齡47.4年，地坪101.03坪、建坪87.95坪，開價2億2732萬元，換算地價225萬元，高於周邊行情許多。

▲去年底雖高雄新車站完工，但車站利多在2020年後已明顯收斂，目前市府啟動「高雄車站周邊大都更計畫」，強調將以公辦都更方式導入TOD模式。（圖／記者張雅雲攝）

據查，地主為高雄自然人，該店目前正常營業，以短約方式續租，若地主售出後將另覓地點，縮小坪數重新開幕。在地仲介預估，該店若重新招租，租金落在約20萬元，換算投報率約1%。

信義房屋中都店業務段展綦表示，後驛商圈屬於北高成熟生活圈，生活機能完整，但因開發飽和、素地稀少，九如二路是當地重要交通幹道，沿線商家林立，廣告能見度高。

▲大高雄服飾廣場小檔案。（ETtoday製表）

該區土地行情落在120~150萬元，區域以透天住家為主，多為老屋型態，透天店住換算地價單坪約80~100萬元；若為一般位於巷弄內的住家透天，單價大約落在50~70萬元。不過隨裝潢、人工與材料成本大幅提升，一般買家入手老屋後，大多已無多餘預算整修，壓抑部分中古透天的成交意願，因此近年該區老透天價格漲幅有限。

段展綦分析，去年底雖高雄新車站完工，但車站利多在2020年後已明顯收斂，目前市府啟動「高雄車站周邊大都更計畫」，強調將以公辦都更方式導入TOD（大眾運輸導向發展）模式，整合商辦、住宅、零售等多元機能，但效益尚未具體反映在區域房市上。

