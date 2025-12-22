「台南最貴房價區」6處社宅齊發　2028起供給1700戶

▲平實營區是台南目前房價天花板，22日動土的「宜居後甲」社宅為市府辦理的公辦都市更新案。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
平實營區是台南東區新重劃區，兼具交通、產業與生活機能，也是台南目前房價天花板，未來將興建6處社宅，不但社會住宅直接進駐房價最高的蛋黃區，住宅總戶數將達1776 戶，成為台南社宅供給最密集的區段。信義房屋專家預估，2房租金約1.8~2萬元。
平實營區為台南房價最貴的區段，根據實登，房價最高已達69萬元，社宅布局逐步成形，除達麗建設興辦的「宜居後甲」外，包括國城建設規劃的「宜居平實」238 戶，以及國家住都中心主導的「平實安居」A、B、C、D 基地，多處社宅同步推動，為台南市社宅最密集的區段。
台南市長黃偉哲表示，22日動土的「宜居後甲」社宅為市府辦理的公辦都市更新案，由實施者達麗建設申請都市更新容積獎勵回饋社會住宅，是公私協力推動城市更新的重要成果。黃偉哲指出，該案透過都更機制，市府取得175戶社會住宅、公共託育中心、勞工服務據點及店鋪等設施，預計2029年完工。
達麗建設董事長謝志長表示，平實特區公辦都更案基地面7307坪，社宅先行動土，其餘6棟住宅將分3期開發，預計2026年第1季取得建照，採分期開工與銷售，達麗可銷售戶數約1050 戶，總銷預估約160億元，未來單價可望站穩5字頭至6字頭。
|社宅名稱
|位置
|戶數
|完工時間
|實施者
|平實安居A
|平實八街與後甲三街
|138
|2028
|住都中心
|平實安居B、C
|平實路、後甲二路及中華東路一段
|900
|2029
|住都中心
|平實安居D
|瑞祥街及後甲一路
|325
|2029
|住都中心
|宜居後甲
|後甲二路、後甲三街、平實二街、平實六街
|175
|2029
|達麗建設
|宜居平實
|小東路、後甲二路
|238
|2028
|國城建設
▲平實營區社會住宅一覽。（ETtoday製表）
信義房屋東寧店主任李欣憲表示，平實營區屬於台南少見「一次到位」的新興精華區段，交通、生活機能與產業人口支撐力強，即便未來社會住宅供給量體不小，對房價形成明顯下修的機率並不高，影響層面更可能反映在租屋市場結構。
他指出，目前平實營區租金呈現「愈漲愈高」趨勢，主要與房屋新、環境佳，以及近年租金補貼政策支撐有關。以現況來看，該區新成屋目前僅「世界巨星」，以3~4房為主，3房月租金落在2.8~3.2萬元，承租族群以科技族、上班族與小家庭為主；學生族群則因租金門檻，外溢至後甲生活圈。
李欣憲分析，若未來平實營區釋出新成屋2房產品，市場推估月租行情約1.8 ~2萬元，而社會住宅租金若以市場行情8折計算，對學生族與小家庭具相當吸引力。
