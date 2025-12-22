「台南最貴房價區」6處社宅齊發　2028起供給1700戶

▲平實營區是台南目前房價天花板，22日動土的「宜居後甲」社宅為市府辦理的公辦都市更新案。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

平實營區是台南東區新重劃區，兼具交通、產業與生活機能，也是台南目前房價天花板，未來將興建6處社宅，不但社會住宅直接進駐房價最高的蛋黃區，住宅總戶數將達1776 戶，成為台南社宅供給最密集的區段。信義房屋專家預估，2房租金約1.8~2萬元。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

[廣告]請繼續往下閱讀...

平實營區為台南房價最貴的區段，根據實登，房價最高已達69萬元，社宅布局逐步成形，除達麗建設興辦的「宜居後甲」外，包括國城建設規劃的「宜居平實」238 戶，以及國家住都中心主導的「平實安居」A、B、C、D 基地，多處社宅同步推動，為台南市社宅最密集的區段。

台南市長黃偉哲表示，22日動土的「宜居後甲」社宅為市府辦理的公辦都市更新案，由實施者達麗建設申請都市更新容積獎勵回饋社會住宅，是公私協力推動城市更新的重要成果。黃偉哲指出，該案透過都更機制，市府取得175戶社會住宅、公共託育中心、勞工服務據點及店鋪等設施，預計2029年完工。

達麗建設董事長謝志長表示，平實特區公辦都更案基地面7307坪，社宅先行動土，其餘6棟住宅將分3期開發，預計2026年第1季取得建照，採分期開工與銷售，達麗可銷售戶數約1050 戶，總銷預估約160億元，未來單價可望站穩5字頭至6字頭。

社宅名稱 位置 戶數 完工時間 實施者 平實安居A 平實八街與後甲三街 138 2028 住都中心 平實安居B、C 平實路、後甲二路及中華東路一段 900 2029 住都中心 平實安居D 瑞祥街及後甲一路 325 2029 住都中心 宜居後甲 後甲二路、後甲三街、平實二街、平實六街 175 2029 達麗建設 宜居平實 小東路、後甲二路 238 2028 國城建設

▲平實營區社會住宅一覽。（ETtoday製表）

信義房屋東寧店主任李欣憲表示，平實營區屬於台南少見「一次到位」的新興精華區段，交通、生活機能與產業人口支撐力強，即便未來社會住宅供給量體不小，對房價形成明顯下修的機率並不高，影響層面更可能反映在租屋市場結構。

他指出，目前平實營區租金呈現「愈漲愈高」趨勢，主要與房屋新、環境佳，以及近年租金補貼政策支撐有關。以現況來看，該區新成屋目前僅「世界巨星」，以3~4房為主，3房月租金落在2.8~3.2萬元，承租族群以科技族、上班族與小家庭為主；學生族群則因租金門檻，外溢至後甲生活圈。

李欣憲分析，若未來平實營區釋出新成屋2房產品，市場推估月租行情約1.8 ~2萬元，而社會住宅租金若以市場行情8折計算，對學生族與小家庭具相當吸引力。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

信義房屋更多相關新聞