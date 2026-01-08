棄土新制引爆「房市核彈」！　帥過頭：通通填海，建商倒一倒沒差

記者劉邠如／台北報導

營建剩餘土石方管理新制今年元旦上路，清運車輛加裝GPS、電子聯單取代紙本，土方從「產出、運送到最終去處」要可追可查。內政部國土管理署說明，新制核心是強化流向管理與查緝效率，目的是防堵不實繞場、假聯單、虛報數量等違規情形，並強調新制主要針對違規行為，合法業者依規運作不受影響。不過，房市名嘴帥過頭接受《ETtoday新聞雲》訪問直言，新制上路節奏過快，缺乏漸進式配套，已讓部分業者短期內無所適從。

帥過頭也解釋，現行法規之所以趨嚴，與過去常見的亂象有關，例如業者明明申請在山區合法棄土場，實際清運卻可能為了運費與周轉率，改去傾倒到更近的地方，「那一天這邊（平溪）可以跑兩部（趟）車子，這一邊（新店）可以跑十趟車子，相差很遠，但這是違法的」。他認為，新制用GPS與電子化聯單，確實可把「繞場、假單」的空間壓縮到最低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲帥過頭認為新制上路節奏過快，缺乏漸進式配套，已讓部分業者短期內無所適從。。（圖／記者鄭毓齡攝）

但真正的壓力點，在棄土「最終去處」。國土管理署日前也提到，工程開工前須提報「剩餘土石方處理計畫書」並經地方政府審查，後續需依計畫運至合法收容處理場所或進行交換利用；地方政府也應負起管理與去化責任。

不過帥過頭提醒，很多縣市「並沒有設置最終棄土場，或有，卻太小」，以致業者「寫不出最終廢土的企劃」。他點名「苗栗跟新竹市沒有最終廢棄場」，所以「理論上來講，苗栗跟新竹今天完全不能開挖」，而其他縣市的最終棄置量能也偏小，問題會一路擠壓到市場端。

且在價格端，他形容新制上路後，出現棄土處理費用大幅上揚的現象：「不是不收就是漲五倍」的狀況，從今年開始「有一些私有的廢土場不收你的棄土，因為他要觀望，他不知道收了以後會不會被罰」。雖有些棄土場仍願意收廢土，但價格已經不可同日而語：「跟上個禮拜相比漲五倍」。他並舉例，高雄公立棄土場費用「上個月一立方公尺是50到100塊，現在他要收的話是500塊，50到100直接到500塊，漲五倍」。

帥過頭說，當「不收」或「暴漲」同時發生，第一個受衝擊的是民間工程，「影響到建商沒辦法開挖」，尤其都更案「上面打掉的是廢棄物，下面一挖就是棄土」，但「棄土你土石方你沒地方去，所以建案都躺平，都更也躺平」。至於公共工程，他認為相對有去處可調度，但仍提醒各地大型工程也得面對去化量能的現實壓力。

他也提到，除了土方流向，拆除後的分類成本也會更被放大，「都更以後拆下來的東西，請你塑膠歸塑膠、歸木材歸木材、鋼鋁拿走」，形容「很像垃圾分類」，而「上面處理麻煩下面也麻煩」，施工端等於雙重卡關。

至於「廢土問題」到底該何解？帥過頭也半開玩笑地拋出一個極端想像。他說，現在各縣市普遍缺乏最終棄土場，「如果我是縣長，我一定把它堆在海邊」，甚至乾脆「往海邊堆，做防波堤」。

他形容，台灣多數縣市都臨海，「除了南投以外，幾乎每個地方都靠海」，不如把廢土集中堆放在海岸線，任由海水沖刷，「每一年都會沖掉」，表面上看起來廢土量沒有增加，還能「順便整海岸線」。但他也坦言「沒有招啊」，並強調這番說法重點不在於填海本身，而是想凸顯現行制度下，各縣市仍未提出真正可行的最終處理方案。

至於後續可能的政策走向，帥過頭判斷，等各縣市問題浮現後，中央會面臨調整壓力；他認為「最有可能就是暫緩施行」，或改採「和緩的一步一步來」，例如先落實GPS追蹤，再處理最終去處量能與最終處理計畫的配套，避免市場因去化量能不足而全面停工。