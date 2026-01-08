ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

棄土新制引爆「房市核彈」！　帥過頭：通通填海，建商倒一倒沒差

記者劉邠如／台北報導

營建剩餘土石方管理新制今年元旦上路，清運車輛加裝GPS、電子聯單取代紙本，土方從「產出、運送到最終去處」要可追可查。內政部國土管理署說明，新制核心是強化流向管理與查緝效率，目的是防堵不實繞場、假聯單、虛報數量等違規情形，並強調新制主要針對違規行為，合法業者依規運作不受影響。不過，房市名嘴帥過頭接受《ETtoday新聞雲》訪問直言，新制上路節奏過快，缺乏漸進式配套，已讓部分業者短期內無所適從。

帥過頭也解釋，現行法規之所以趨嚴，與過去常見的亂象有關，例如業者明明申請在山區合法棄土場，實際清運卻可能為了運費與周轉率，改去傾倒到更近的地方，「那一天這邊（平溪）可以跑兩部（趟）車子，這一邊（新店）可以跑十趟車子，相差很遠，但這是違法的」。他認為，新制用GPS與電子化聯單，確實可把「繞場、假單」的空間壓縮到最低。

▲▼ 帥過頭 。（圖／記者鄭毓齡攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲帥過頭認為新制上路節奏過快，缺乏漸進式配套，已讓部分業者短期內無所適從。。（圖／記者鄭毓齡攝）

但真正的壓力點，在棄土「最終去處」。國土管理署日前也提到，工程開工前須提報「剩餘土石方處理計畫書」並經地方政府審查，後續需依計畫運至合法收容處理場所或進行交換利用；地方政府也應負起管理與去化責任。

不過帥過頭提醒，很多縣市「並沒有設置最終棄土場，或有，卻太小」，以致業者「寫不出最終廢土的企劃」。他點名「苗栗跟新竹市沒有最終廢棄場」，所以「理論上來講，苗栗跟新竹今天完全不能開挖」，而其他縣市的最終棄置量能也偏小，問題會一路擠壓到市場端。

且在價格端，他形容新制上路後，出現棄土處理費用大幅上揚的現象：「不是不收就是漲五倍」的狀況，從今年開始「有一些私有的廢土場不收你的棄土，因為他要觀望，他不知道收了以後會不會被罰」。雖有些棄土場仍願意收廢土，但價格已經不可同日而語：「跟上個禮拜相比漲五倍」。他並舉例，高雄公立棄土場費用「上個月一立方公尺是50到100塊，現在他要收的話是500塊，50到100直接到500塊，漲五倍」。

帥過頭說，當「不收」或「暴漲」同時發生，第一個受衝擊的是民間工程，「影響到建商沒辦法開挖」，尤其都更案「上面打掉的是廢棄物，下面一挖就是棄土」，但「棄土你土石方你沒地方去，所以建案都躺平，都更也躺平」。至於公共工程，他認為相對有去處可調度，但仍提醒各地大型工程也得面對去化量能的現實壓力。

他也提到，除了土方流向，拆除後的分類成本也會更被放大，「都更以後拆下來的東西，請你塑膠歸塑膠、歸木材歸木材、鋼鋁拿走」，形容「很像垃圾分類」，而「上面處理麻煩下面也麻煩」，施工端等於雙重卡關。

至於「廢土問題」到底該何解？帥過頭也半開玩笑地拋出一個極端想像。他說，現在各縣市普遍缺乏最終棄土場，「如果我是縣長，我一定把它堆在海邊」，甚至乾脆「往海邊堆，做防波堤」。

他形容，台灣多數縣市都臨海，「除了南投以外，幾乎每個地方都靠海」，不如把廢土集中堆放在海岸線，任由海水沖刷，「每一年都會沖掉」，表面上看起來廢土量沒有增加，還能「順便整海岸線」。但他也坦言「沒有招啊」，並強調這番說法重點不在於填海本身，而是想凸顯現行制度下，各縣市仍未提出真正可行的最終處理方案。

至於後續可能的政策走向，帥過頭判斷，等各縣市問題浮現後，中央會面臨調整壓力；他認為「最有可能就是暫緩施行」，或改採「和緩的一步一步來」，例如先落實GPS追蹤，再處理最終去處量能與最終處理計畫的配套，避免市場因去化量能不足而全面停工。

關鍵字：土石方新制GPS監控廢土處理工程停擺帥過頭棄土內政部建商都更

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

延續起家厝記憶！新北加速老宅改善　三重、新莊4處獲整建補助

為提升老舊建築安全與居住品質，新北市政府持續推動老舊建築整建維護補助政策，針對立面修繕及耐震補強每案最高補助1500萬元，增設電梯每案最高補助340萬元，協助改善外牆老化、結構安全及高齡長者居住不便等問題。近期三重、新莊共4處社區成功獲得補助，大幅提升居住環境安全性與便利性，實現「在地安養」目標。

36分鐘前

曾離海岸百米！600萬別墅才興建8年　屋主心痛：恐隨時倒塌

馬來西亞登嘉樓州峇都拉吉一帶的海灘正面臨嚴重海岸侵蝕危機，一棟造價約80萬令吉（約新台幣600萬元）的豪華別墅2017才興建，但如今卻處於隨時可能倒塌的危急狀態。

1小時前

買房前必讀！成屋買賣契約更新　太陽光電與加壓水設備資訊必揭露

為強化賣方資訊揭露義務，保障消費者購屋權益，並配合「建築物混凝土結構設計規範」等法規修正，內政部研提「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」應記載事項第2點附件1（建物現況確認書）修正草案，經行政院核定，內政部公告自115年4月1日生效。

2小時前

極低溫要來了！「洗澡1神物」完勝浴缸　一票人推：裸躺地上也不冷

入冬首波寒流要來了，明（9日）周五清晨平地最低氣溫恐降至5度以下。一名網友直呼，最近天冷特別想泡澡，不過現實是殘酷的，「家裡沒有浴缸只能淋浴」。文章一出，不少過來人坦言浴缸並不實用，「一年用不到5次」、「沒加熱水一下就冷掉」；不少人則推買暖風機才對，「躺浴室地板都不會冷」。

3小時前

網傳生兩胎免費住社宅　國土署澄清：沒有免租或減租

中央日前推出「婚育宅」方案，至2028年預計從社會住宅釋出20％（約1.1萬戶）供民眾申請，減輕婚育家庭負擔。不過近日網路上卻流傳「生兩胎免費住婚育宅」、「生一胎租金5折」等，對此國土署澄清，婚育家庭仍需依合約繳交租金，並沒有免租或減租的規定。

3小時前

北市房價露曙光！大同區交易總額連2月奪冠　小宅「三線全破」

台北市地政局日前公布最近一期（2025年9月）實價登錄資訊，台北市全市交易件數446件，較8月增幅8.25%；交易總額147.55億元，較8月減幅5.51%；住宅價格指數127.25，較8月上升0.65 %。

4小時前

房租指數連3年漲逾2％　12月首見漲勢趨緩

根據主計總處資料，台灣房租指數已經連續3年年增率超過2％，創下自1996年以來罕見的連續上漲紀錄。專家指出，這波房租上漲是近30年來最明顯的一次。不過，2025年12月的房租指數年增率降至1.99％，是近29個月首次跌破2％，顯示租金漲勢有放緩跡象。

4小時前

台北污水接管率「全國第一」　蔣萬安推三大升級

污水下水道的建設雖然不易被看見，卻是影響市民生活品質的重要關鍵。面對氣候變遷與極端氣候挑戰，台北市工務局衛生下水道工程處（以下簡稱衛工處）從「提升用戶接管普及率」、「提升污水處理量與質」及「推動污水處理節能減碳」三大方向著手，致力於實現臺北市「宜居城市」的願景。

5小時前

新青安想出租？他揭嚴重後果「房貸一次還清」：還扣信用紀錄

政府推出的新青安成家房貸，對首購族而言是一大助力，但依規定必須為「自住」，若申貸戶在撥款後將房屋轉作出租用途，資深房仲阿偉就提醒「後果比你想像中到更慘」！阿偉透露，近日有不少買家詢問，用新青安房貸買的房子，如果出租的話會發生什麼事？對此阿偉直言「簡單一句說，就是所有優惠都會被全部討回去」。

5小時前

小舅子霸佔老婆繼承屋不走還告強制罪　家人反目

台北市一名男子控訴，岳母過世留下的房產遭小舅子多年強占，儘管小舅子已順利繼承父親另一處房子，卻拒絕遷出姊姊名下遺產宅邸，導致家庭矛盾一發不可收拾。這起家庭糾紛最終走上法庭，雙方爭議焦點圍繞小舅子是否有權繼續佔用房屋。

5小時前

【中國不讓他進】日本參議員石平抵台　高呼：台灣是獨立國家！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房市核彈現形！　全台建商被迫停..

大里老牌婚宴會館屢傳交易　新址..

賈永婕老公主導！　忠孝東路AT..

新青安想出租？他揭嚴重後果「房..

「洗澡1神物」完勝浴缸　一票人..

六都公寓價全面走跌　台南暴跌1..

打詐有成「七期詐團老巢現形」　..

「民生早午餐」580元引熱議　..

亞昕2025營收180億創高　..

高槓桿屋主資金斷鏈　七期市政路..

ETtoday房產雲

最新新聞more

新北加速老宅改善　三重、新莊4..

曾離海岸百米　600萬別墅恐隨..

成屋契約更新！必揭露太陽光電、..

「洗澡1神物」完勝浴缸　一票人..

網傳生兩胎免費住社宅　國土署澄..

北市房價露曙光！大同區交易總額..

房租指數連3年漲逾2％　12月..

台北污水接管率「全國第一」

新青安想出租？他揭嚴重後果「房..

小舅子霸佔老婆繼承屋不走還告強..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366