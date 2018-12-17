興富發挺青年「新悦城」熱銷9成、「真愛No.2潤隆」接力登場

▲▼「新悅城」以裝置藝術建築風格，打造豪宅級首購宅。（圖／興富發建設提供）

記者張瑞傑／台北報導

近年來積極在全台北、中、南主要都會推案的興富發集團，近期更加大力度深耕台南、高雄，據瞭解，在兩地已公開、潛銷中案量即逾200億，其中潛銷中的新案，如位於台南總銷21億的「真愛No.2 潤隆」可望於明年初陸續公開。興富發集團-潤隆建設行銷經理林志龍指出，台南科學園區為台南地區創造許多就業人口紅利，每年新進員工逾1.5萬多人，提升周邊首購、首換需求。看好台南發展，興富發光是在台南安平區便購入逾萬坪土地，呼應鄭欽天總裁「挺青年成家」的願景，今年下半年主打自備38萬起買3房的「新悦城」1、2期，室內有健身房、室內泳池、交誼廳、遊戲室…多達30項奢華公設與五星級飯店物管服務，成功吸引首購、換屋進場，創造熱銷9成佳績，第四季興富發集團-潤隆建設接力推出位於國平北重劃區國平北路的「真愛No.2潤隆」也已進場潛銷，主要規畫為24至35坪、2至3房的產品，搭配凌空景觀泳池規劃，專攻首購2房的廣告戶總價399萬起，尚未正式對外公開，已經有逾百組預約，引爆新一波首購進場的動能。

林志龍指出，近年來政府大力在安平區推出多項重大工程，除前瞻計畫擬建輕軌捷運，另有「安平港遊艇碼頭區開發案」由本地業者與新加坡悅榕集團合作，在區內打造遊艇碼頭、商場、飯店以及遊艇可開到門口的villa，讓興富發相當看好此區發展，此外，本區還鄰近COSTCO、家樂福、新光三越生活圈，加上坐擁優質學區與生活便利，首購、換屋客入住意願高，慈濟完全中學校舍興建完成後，從國小到高中都是全方位的完全教育，優質學風更刺激購屋買氣集中，造就該生活圈成為市區深具潛力的重點發展區。除了上述個案，明年下半年還將分兩期推出新案，而鄰近億載金城的國際精品飯店也將在2020年完工。

▲真愛NO.2「潤隆」推出綠園道第一排首購宅。（圖／記者張瑞傑攝）

2010年台南縣市合併以來，受惠於台南市政府持續推動市政中心西移政策，並積極推動安平歷史風景區與自由貿易港區建設計畫，整合連結安平遊艇碼頭的港區重大建設計畫發展陸續到位，刺激市政特區生活圈區域地價持續上揚，由於市政府、市議會、地方法院等政府機關陸續進駐，逐漸帶動五期重劃區內商圈的崛起，吸引市中心人口及南科的科技新貴遷入，且因鄰近新光三越等旗艦商場，使其成為台南市發展最快的一區。

包含運河景觀、公園綠地、輕軌綠線計畫，加上亞果集團悅榕莊等星級飯店、遊艇俱樂部2020年即將建設到位，且日前台南市工務局宣佈2019年動工的安平跨海大橋，也能有效紓解安平舊區車潮，未來只要20分鐘車程更可直接串連南科園區，使台南市政特區成為吸引南台灣自住首購、首換族買氣集中區，推升區域房市持續繁榮。