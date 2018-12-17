ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

興富發挺青年「新悦城」熱銷9成、「真愛No.2潤隆」接力登場

ETtoday新聞雲

▲「新悅城」以裝置藝術建築風格，打造豪宅級首購宅。（圖／興富發建設提供）

▲▼「新悅城」以裝置藝術建築風格，打造豪宅級首購宅。（圖／興富發建設提供）

▲「新悅城」以裝置藝術建築風格，打造豪宅級首購宅。（圖／興富發建設提供）

記者張瑞傑／台北報導

近年來積極在全台北、中、南主要都會推案的興富發集團，近期更加大力度深耕台南、高雄，據瞭解，在兩地已公開、潛銷中案量即逾200億，其中潛銷中的新案，如位於台南總銷21億的「真愛No.2 潤隆」可望於明年初陸續公開。興富發集團-潤隆建設行銷經理林志龍指出，台南科學園區為台南地區創造許多就業人口紅利，每年新進員工逾1.5萬多人，提升周邊首購、首換需求。看好台南發展，興富發光是在台南安平區便購入逾萬坪土地，呼應鄭欽天總裁「挺青年成家」的願景，今年下半年主打自備38萬起買3房的「新悦城」1、2期，室內有健身房、室內泳池、交誼廳、遊戲室…多達30項奢華公設與五星級飯店物管服務，成功吸引首購、換屋進場，創造熱銷9成佳績，第四季興富發集團-潤隆建設接力推出位於國平北重劃區國平北路的「真愛No.2潤隆」也已進場潛銷，主要規畫為24至35坪、2至3房的產品，搭配凌空景觀泳池規劃，專攻首購2房的廣告戶總價399萬起，尚未正式對外公開，已經有逾百組預約，引爆新一波首購進場的動能。

林志龍指出，近年來政府大力在安平區推出多項重大工程，除前瞻計畫擬建輕軌捷運，另有「安平港遊艇碼頭區開發案」由本地業者與新加坡悅榕集團合作，在區內打造遊艇碼頭、商場、飯店以及遊艇可開到門口的villa，讓興富發相當看好此區發展，此外，本區還鄰近COSTCO、家樂福、新光三越生活圈，加上坐擁優質學區與生活便利，首購、換屋客入住意願高，慈濟完全中學校舍興建完成後，從國小到高中都是全方位的完全教育，優質學風更刺激購屋買氣集中，造就該生活圈成為市區深具潛力的重點發展區。除了上述個案，明年下半年還將分兩期推出新案，而鄰近億載金城的國際精品飯店也將在2020年完工。

▲真愛NO.2「潤隆」推出綠園道第一排首購宅。（圖／記者張瑞傑攝）

▲真愛NO.2「潤隆」推出綠園道第一排首購宅。（圖／記者張瑞傑攝）

2010年台南縣市合併以來，受惠於台南市政府持續推動市政中心西移政策，並積極推動安平歷史風景區與自由貿易港區建設計畫，整合連結安平遊艇碼頭的港區重大建設計畫發展陸續到位，刺激市政特區生活圈區域地價持續上揚，由於市政府、市議會、地方法院等政府機關陸續進駐，逐漸帶動五期重劃區內商圈的崛起，吸引市中心人口及南科的科技新貴遷入，且因鄰近新光三越等旗艦商場，使其成為台南市發展最快的一區。

包含運河景觀、公園綠地、輕軌綠線計畫，加上亞果集團悅榕莊等星級飯店、遊艇俱樂部2020年即將建設到位，且日前台南市工務局宣佈2019年動工的安平跨海大橋，也能有效紓解安平舊區車潮，未來只要20分鐘車程更可直接串連南科園區，使台南市政特區成為吸引南台灣自住首購、首換族買氣集中區，推升區域房市持續繁榮。

關鍵字：房產台南市政特區新悅城潤隆首購

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3695

中路大興西路指標首購　璟都柏悅「輕豪宅、重裝備」

11月15日 16:00

//cdn2.ettoday.net/images/3693

遭人冒名打電話擾亂選民　侯友宜：絕對是別人的奧步

國民黨新北市長候選人侯友宜14日接受ETtoday網路直播節目「雲端最前線」專訪時自爆，「有人打電話用我的名字打電話干擾選名」。對此，他在下午赴蘆洲掃街時進一步受訪表示，這樣不禮貌的拜票行為絕對不是自..

11月14日 20:46

//cdn2.ettoday.net/images/3692

富旺推298萬元小宅　實現租不如買

低總價小宅果真成為趨勢！富旺國際鎖定青年首購，強調低公設比、低總價、小坪數，建商一次推出3個案子降低營建成本，包括竹北「站前大時代」、沙鹿「心海苑」、雲林「匯幸福」，主力坪數19至22坪、公設比24至..

11月14日 14:31

//cdn2.ettoday.net/images/3690

永慶攜手社畜時代　《女人要的安全感》大公開

雙11最熱門話題，除了聰明的大買特買外，就是如何「脫單迎雙」，許多光棍在這天許下脫單心願，希望終結孤單，把未來掌握在自己手中。然而，男性朋友脫單的首要條件，要成為帶給女人安全感的另一半！永慶房屋聽見脫..

11月13日 19:27

//cdn2.ettoday.net/images/3690

台中北屯成移居人口首選　房市動能強勁

全民健身運動趨勢逐年提升，中市府也加快速打造環繞台74線的運動廊帶，串聯朝馬國民運動中心、洲際棒球場暨文創園區，沿線陸續還會再興建北屯足球園區、北屯國民運動中心、文中10棒壘球場等，其中北屯區就包辦三..

11月13日 19:13

REITs上路、建商大舉購地　2018年商用不動產交易破千億

根據第一太平戴維斯統計，截至目前為止，2018年大型商用不動產交易金額為1035億元（總價3億元以上之交易，不含土地與地上權），比去年大幅成長41.3％，從2016年的循環谷底來看，更已彈升57％；商用不動產市場的復甦動能強勁多元，有別於過往僅依賴單一業種帶動，2018年寫下自用辦公室、工業不動產以及REITs（參考　晶華酒店轉投資物管業　「樂富一號不動產」105.8億元掛牌上市）的三方面提升。第一太平戴維斯表示，2018年大型商用不動產與土地市場雙雙繳出連續兩年成長的成績單，顯示台灣不動產市場在經濟穩定

1小時前

木工師傅遭欠上千萬　壓力致「肝癌離世」揭工班悲歌！

裝潢糾紛五花八門，一般人最常遇見的有「工班收錢不做、材料有問題、未按時完工等等」，但好的「工班」卻也有說不出的苦，新北市一名64歲蔡姓木工師傅，因積欠材料行約500萬元鬧上法院，直到蔡姓師求助「住宅消保會」後，才知道原來一切都是「設計公司」惹的禍。住宅消保會理事長吳翃毅表示，一名蔡姓師傅因被「Ｘ羽設計公司」恣意更改「設計」，導致材料費用大增，雖然吳姓設計師口頭承諾會增加費用，但事後卻只拿著最初合約不認帳，事後被材料行追債追到法院上最終無計可施，只好求助住宅消保會，望能解決問題。

2小時前

鄭文燦欽點A7新市鎮成北台房市最大黑馬

轉眼之間，機捷通車至今已快2年，但因通車時間點剛好適逢房市修正，加上機捷通車題材早已提前發酵，不少站點周邊房價都被炒高。然而，大台北機捷沿線仍不乏房市亮點，在A1~A9沿線各站中，位處大林口生活圈的A7~A9三站，因房價相對低廉，重大建設計劃密集，擁有較高的CP值。

3小時前

國際飯店、遊艇俱樂部動工　新安平華麗轉型

全國最大的水域陸域綜合遊艇港招商案─安平港遊艇碼頭招商投資案，預計2019年可完成遊艇碼頭建置，2020年底完成全區開發，由最優投資人亞果遊艇集團取得全區12.7公頃，涵蓋陸域9.7公頃、水域3公頃與最長50年的經營權，將興建投資20億元，全力發展安平港所在區位特性及地方發展特色，朝「南自貿、北觀光」雙軸心方向推動發展策略，其中「北觀光」區域之首要發展目標係為遊艇碼頭區招商投

15小時前

興富發挺青年「新悦城」熱銷9成、「真愛No.2潤隆」接力登場

15小時前

讀者迴響

熱門新聞

國際飯店、遊艇俱樂部動工　新安..

在日本當包租公可是比房客弱勢！

興富發挺青年　台南市政特區推首..

萬豪集團進駐台中12期　推升房..

打破傳統　這種辦公室承租面積破..

鄭文燦欽點A7新市鎮成房市黑馬

木工遭欠上千萬　「肝癌離世」揭..

南海「台北CITY ONE」藍..

南海陸資投標疑雲　于品海：家族..

「共享辦公室」搶進A辦　商機破..

最新新聞更多

鄭文燦欽點A7新市鎮成房市黑馬

國際飯店、遊艇俱樂部動工　新安..

興富發挺青年　台南市政特區推首..

萬豪集團進駐台中12期　推升房..

打破傳統　這種辦公室承租面積破..

有巢氏房屋聖誕送愛

東西區門戶計畫　地王地后雙強鼎..

1337坪大基地　城市莊園打造..

大埔重劃區IKEA風精裝修宅　..

寶睿市政　大2房大3房瞄準菁英..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366