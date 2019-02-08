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神秘台商霸氣買四戶！　 ETtoday直擊巴洛克式獨棟別墅

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▲最近傳聞有神秘大戶買下四戶獨棟別墅，ETtoday今天就帶大家到現場直擊！（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者謝盛帆；圖／記者謝盛帆攝）

ETtoday直擊巴洛克式獨棟別墅（圖／記者謝盛帆攝）

▲「赫里翁城堡」位在有台中七期後花園美名的單元二地區。

記者李彥慧／採訪報導

台中市生活機能佳，十分適合居住，吸引許多台商回台置產，最近傳聞有神秘大戶買下四戶獨棟別墅，ETtoday今天就帶大家到現場直擊！

原來神秘大戶買下的是台中「赫里翁城堡」，位在有七期後花園美名的單元二，周邊生活機能佳，5分鐘即可到達七期新市政中心與台中市中心，附近有IKEA、新光三越等大型商場，更正對1萬1千坪的公園綠地，有如生活在都市綠肺之中。

ETtoday直擊巴洛克式獨棟別墅（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼赫里翁城堡外觀上有許多細節，包括羅馬柱、神獸標誌，以及門口的銅門，都像身在城堡中。

ETtoday直擊巴洛克式獨棟別墅（圖／記者謝盛帆攝）

赫里翁城堡專案經理陳豪表示，單元二以交通動線來說，三分鐘就到達台中人最依賴的台74線，還包括國道一號，到高鐵也只要七分鐘，交通非常便利。買房的客層大部份是台商或海外企業主，購買目的大部份都是置產所用。他也提到，很少有地方像這個社區這麼完整，有安全管理又位在公園旁邊，而且交通超便利。

ETtoday直擊巴洛克式獨棟別墅（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼赫里翁建坪為135坪，加上有24小時的安全管理，想給住戶安全置產。

ETtoday直擊巴洛克式獨棟別墅（圖／記者謝盛帆攝）

赫里翁城堡基地廣達2000坪，擁有全天候管理及多重社區安全防護，建築規劃為獨棟雙拼別墅，打造出氣派的城堡外觀，有氣派的銅鑄大門、中庭雙排樹海和社區四週大樹圍城，更是單元二唯一巴洛克風格、有電梯的獨棟雙拼透天別墅。建坪大概在135坪，加上24小時的安全管理，目的是想給住戶安全置產。

ETtoday直擊巴洛克式獨棟別墅（圖／記者謝盛帆攝）

▲地下一樓挑高空間中規劃出私人招待會所，讓住戶能有聚會的空間。

陳豪提到，外觀上有許多細節，使用崗石建材，包括羅馬柱、神獸標誌以及門口的銅門，都讓人有身處在城堡中的感覺，每一個房型有五大套房，還有獨立衛浴，樓高地上六樓，加上地下二層。另外比較特殊的是，在地下一樓挑高空間中規劃成私人的招待會所，讓住戶能有聚會的空間。

有了赫里翁城堡，要讓住戶享受絕佳生活品質，打造出置身城堡之中的尊榮與安全感！
 

赫里翁城堡︱基本資料

赫里翁城堡官方網站>>>
赫里翁城堡FB>>>
基地位置：台中市西屯區龍富二十路17號
基地規模：2094坪
戶數規劃：42戶
產品規劃：獨棟雙併電梯別墅，地坪約50坪，建坪135坪，可規劃5~7房
樓層規劃：地上5+1層，地下1層
公 設 比：23%
連絡電話：04-2259-2666
投資建設：興富發建設
建築設計：大容聯合建築師事務所、陳光雄建築師
結構設計：科建結構
企劃代銷：興富發建設
 

關鍵字：台商霸氣 ETtoday巴洛克獨棟別墅，赫里翁城堡

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