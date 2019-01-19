▲家就住在公園裡！3000坪大基地「全陽大璽」，鑽石級抗震綠建築。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者黃稜涵／採訪報導

原生大樹環繞，雙排林蔭護城，座落新店央北重劃區的熱銷建案全陽大璽，擁有3000坪的超大基地，光是綠地就超過2000坪，建蔽率低僅有21%，更特別的是，社區內規劃四大公園，讓你在家就能輕鬆散步，擁抱綠意，除了是央北重劃區目前唯一的鑽石級綠建築，更是可耐6級地震的安全制震宅。

▲新店熱銷建案全陽大璽，擁有3000坪的超大基地，並在社區內規劃四大公園，讓你在家就能輕鬆散步。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

專案經理林世偉表示，一般來說只有豪宅的個案才會有制震規劃，但在全陽大璽個案來說，即便客戶選擇的是22坪的最小坪數，它一樣是一個制震宅，除了最小的坪數之外，我們同時做到三面採光，也就是說每一套廁所、每一個房間通通都有開窗，我想這是很重要的，住的健康是一個必備的條件。

▲▼格局方正、三面採光，每間格局皆挑高3米35高，住起來相當舒適。

相較於其他個案，可能是差不多的價錢，但可以買到其他個案沒有的附加價值，因為我們講買房子，不只是買你這間房子，還要買你的環境、買你的規劃，花差不多的錢，但是我們得到更大的公園、更多的綠地以及更多的休閒設施，當然是消費者選擇的時候主要的考量之一。

▲專案經理林世偉表示，相較於其他個案，可能是差不多的價錢，但在可以買到其他個案沒有的附加價值。

強調格局方正、三面採光，每間格局皆挑高3米35高，住起來相當舒適，完全不會有壓迫感，並使用樑柱外露設計，使屋內格局更大更加方正，貼心豐富的全齡化公共設施，更是自住客的購屋準則，全陽大璽規劃獨立休閒會館、露天泳池，包括健身房、瑜伽教室、KTV等，成功打中自住客的心！

▲▼全陽大璽規劃獨立休閒會館、露天泳池，包括健身房、瑜伽教室、KTV等，成功打中自住客的心！

已購民眾葛太太表示，印象最深刻、很喜歡的地方就是它有規劃一個獨立的休閒會館，因為我本身有工作又有固定要運動的習慣，但在新店要運動的話，就要特地到一個固定的地方，光是車程就花了很多時間，社區內就有休閒會館可以運動的話，不但節省很多車程時間，也可以彈性運用自己的時間，覺得非常的棒；葛先生則說明，比較過附近很多案子，最後選擇全陽大璽是因為離熱鬧的市中心非常近，比起其他的案子，都可以省到10分鐘以上。

▲已購民眾葛先生表示，比較過附近很多案子，最後選擇全陽大璽是因為離熱鬧的市中心最近、最方便。

除了高規格規劃，周邊的生活機能也是十分便利，位於新店高中校園第一排，漫步即至一望無際的水岸綠帶，步行到新店高中、中正商圈都僅要五分鐘左右，更是整個央北重劃區距離捷運大坪林站最近的位子，加上即將開通的環狀線以及新北環快的強大交通機能，可說是CP值高的購屋首選！

▼生活機能便利，是央北重劃區距離捷運大坪林站最近的位子。



全陽大璽︱基本資料

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基地位置：新北市新店區中央路、央北三路交叉口

基地規模：3019坪

戶數規劃：412戶

產品規劃：23~50坪

樓層規劃：21~25F/B4F

公 設 比：約31-34 %

連絡電話：(02)8667-6666

投資建設：全陽建設股份有限公司

建築設計：太乙建築師事務所-江培珩

結構設計：普丞土木結構技師事務所-張耀鴻

企劃代銷：創意家行銷股份有限公司