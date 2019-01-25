星棧布拉格 桃園機場旁大2房至3房

▲「星棧布拉格」是菓林重劃區指標建案。（圖／記者張瑞傑攝）



記者張瑞傑／台中報導

鄰近桃園機場的菓林地區，10年來僅有推案320戶，在地累積不少購屋需求；目前區內新推建案清一色為首購型住宅，菓林地區更是機場捷運沿線唯一的2字頭房價的生活圈。看好低房價優勢，建商推出「星棧布拉格」30至47坪、大2房至大3房，強調「一次購足」，總價650萬至1300萬元。

菓林重劃區鄰近菓林商圈、捷運綠線G31站，屬於小區塊的重劃區，區內開發特色為僅有限高、而無建蔽率、容積率限制；菓林重劃區1期、2期均沿拔子林一路兩側，區內多透天別墅，大樓用地僅有4塊、面積約200坪左右。「星棧布拉格」基地面積達600坪，屬於同區段稀有的大樓住宅產品，具有視野無阻隔優勢。

▲台茂購物中心。（圖／記者張瑞傑攝）

社區至機場捷運A11站約1.5公里、至G31站200米；車程5分鐘可通達國道2號，至COSTCO、台茂購物中心採買、車程約8至10分鐘。菓林商圈有郵局、農會、小吃、市集、夜市以及菓林國小等機能。此外，菓林重劃區2期面積45公頃，有國小、公園等設施，屬於航空城計畫鐘的前導計畫，未來拔子林三路開通後，由社區至捷運A11站約600米。

建築規劃規劃地上13層、地下3層的歐式古典建築，總戶數152戶。1樓3面臨路、退縮4米，規劃25棵櫻花樹。1樓挑高4米5，規劃飯店式門廳、健身房等；頂樓以空氣層隔熱，設有空中花園、烤肉區。

▲高坪效是該案產品最大優勢。（圖／記者張瑞傑攝）

各戶放大客、餐廳尺度，2房面寬3.5米、3房3.8米，客廳配置5+5膠合玻璃；3房產品預留玄關、2房雙衛浴均為特色，主臥3至4坪，尺度同樣較同區段大些。部分戶別景觀可眺往機場、竹圍漁港、林口酒桶山。由於地段鄰近桃園機場，購屋客層包括本地、南崁以及機場相關從業人員。