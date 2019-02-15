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「最貴廢樓」矗立南京東路商圈　謝金河：六福皇宮恐成鬼城效應

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▲▼台北六福皇宮。（圖／六福旅遊集團提供）

▲財信傳媒董事長謝金河憂，六福皇宮再無人接手，恐衝擊南京東商圈。（圖／六福旅遊集團提供）

生活中心／綜合報導

成立20年的六福皇宮於去年底熄燈，而該棟大樓目前由誰接手仍沒有下文。財信傳媒董事長謝金河透過臉書指出，「若無人接手，國泰人壽每年就會少掉5億元房東收入」，對南京東路這一帶商圈將會造成傷害，「這裡晚上一片漆黑，如果長久下來都如此，恐怕形成鬼城效應，對市容也有不利的影響。」

謝金河認為，這棟大樓在昂貴的土地上，單是租金收入就不斐，但是租這樓來經營的企業，如果沒有高效率的經營能力，最後都將因為虧損過大而飲恨，「可見經營有一定難度，坐在金山銀山，如果沒有本事經營，再多的資產也沒有用」。

謝金河提到，「資產必須用心經營才能創造價值」，並以這次華航罷工為例，公司的組成靠經營團隊與員工，還有股東，三者利益必須兼顧，「如果公司長期不賺錢，股東與員工都沒有未來」。

六福皇宮於退租前，曾舉辦為期2天的五星級飯店傢俱特賣會，有民眾以12888元就將價值超過15萬元的家具帶回家。自六福皇宮退租後，房東國泰人壽至今沒有表明將接手的是誰。許多商仲也有和國泰人壽接觸，但國泰人壽都以「不麻煩了」做回應。

▲六福皇宮五星傢俱於退租前舉辦為期2天的大出清。（圖／民眾提供）

▲六福皇宮五星傢俱於退租前舉辦為期2天的大出清。（圖／民眾提供）

雖然六福皇宮已歇業，讓這棟大樓變成「最貴廢樓」，但六福旅遊集團董事長莊豐如於去年12月31日最後一日營業時向大家說，未來六福旅遊集團依然會著重在觀光產業，無論是遊樂園或是飯店，無形的六福精神都會持續下去。她也表示，六福村業績較2017年同期成長八倍，未來不排除任何開設新飯店的機會，國內外都會同時尋找機會，等待新的契機再次與大家見面。

▲台北六福皇宮於去年12月31日舉行謝幕派對。（圖／記者周書羽攝）

▲台北六福皇宮於去年12月31日舉行謝幕派對。（圖／記者周書羽攝）

關鍵字：六福皇宮謝金河鬼城效應南京東南京東商圈最貴廢樓

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