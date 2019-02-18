房子都被投資客「佔領」！　日本人怒批台灣千萬高房價：只值300萬

▲台灣的高房價，讓日籍網紅Iku老師覺得十分病態。（圖／翻攝自YouTube／Iku老師/Ikulaoshi）

財經中心／綜合報導

台灣房價年年升高，讓在台灣已經居住10年的日籍網紅「Iku老師」感嘆，台灣現在最貴的東西就是「房子」，隨便一間就要至少千萬起跳，而在日本只要大約台幣500萬元就能買房子，相對於日本的房價，「台灣人辛苦工作30年，結果可能連一間房都買不起，Iku老師覺得這非常病態。」

Iku老師在影片中表示，台灣的高房價讓他感到很恐怖，因為在日本只要1500萬至2000萬日幣（換算成台幣約500萬元），就能有足夠條件去選擇一間理想的房子，可是在台灣，假設2名月薪3萬元的夫妻，即使不吃不喝10年也買不起好房子，他認為問題不是因為台灣地狹人稠，而是投資客炒房所致。

Iku老師表示，「真的是地窄的關係嗎？好像很多大樓一直都沒開燈，是為什麼呢？就是因為沒有人住！有些人說那是投資客買了房子，所以沒有人住，那個不是『投資』，是『佔領』」。

▲Iku老師坦言，他絕對不會在台灣買房。（圖／翻攝自YouTube／Iku老師/Ikulaoshi）

Iku老師認為，以台灣人大部分的薪資來講，台灣的合理房價約為200萬至400萬台幣，貴一點約500萬至600萬台幣，以月薪3萬元計算，夫妻倆一起努力的話，10年便可存到360萬元，如此一來，年輕人買房將不再是遙不可及的夢想。而現今房價1000萬台幣的情況下，年輕人至少要存30年以上才有可能買到一間房子，所以現階段，他絕對不考慮在台灣買房子，「怎麼看都沒有那個價值」。

Iku老師表示，之前他上電視節目時曾提到，台灣的合理房價應該只有300萬元，結果立刻遭其他來賓痛批，「你想搞壞台灣的經濟嗎？」他覺得，比起有錢人，百姓的幸福更重要，一個國家不應該維持這種方法來提升經濟，「如果大家都買得起房子的話，自然就會拼命努力，有了房子之後，生小孩的人也會變多」，那個時候，台灣絕對會是讓好多人幸福的地方。