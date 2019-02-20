當二房東怕被拖累！租約「自殺賠償條款」要明訂　律師提2點：有做才有保障

▲許多房東都怕自己的房子變成凶宅。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人會投資房產當房東，不過租屋給別人總是有相當的風險，遇到不愛乾淨、拖欠租金的房客都算小case，最怕的莫過於房客在房裡「非自然事故」。高雄一名二房東因為房客自殺，要賠償原房東100萬元，律師就表示，就算是轉租，也要記得簽訂「自殺賠償條款」，也要確保連帶保證人簽字。

高雄一名男子日前未經原房東同意，將房子轉租給別人，沒想到房客卻在租屋處自殺，讓屋子瞬間變成凶宅、貶值達100萬元；高雄地院審理後，判二房東必須賠償原房東100萬元。對此，律師表示，若二房東想向自殺的房客追討賠償責任，要符合2條件。

首先，租約、轉租合約都應該要明確規定「自殺賠償條款」；第2點，2份租約中也要有「連帶保證人」，而保證人最好是有正當報稅收入，或名下有不動產、其他財力的人。律師強調，因自殺者以弱勢者居多，名下大多沒有財產，若有繼承人也會因「限定繼承」來判決到底賠多少，也就是房東可能拿不到賠償。律師也透露，只要租約中有「連帶保證人」，房東就可以一併求償繼承人（若有的話）、連帶保證人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995