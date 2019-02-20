屋內挖到石油？台中房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網驚：大里耶

▲房東想將大里的房租從4萬元漲到40萬元。（圖／google地圖）



網搜小組／鄒鎮宇報導

房租秒漲10倍？台中一名女網友表示，她日前租的舊房因房租上漲到4萬元，只好忍痛搬離；豈料事後幫朋友詢問時，房東竟說要漲到「40萬元」一個月，讓她當場傻眼。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她日前台中市大里區日新路租房，本來的租金只要2萬2000元，但房東一聲要漲到4萬元，她也因無法負荷，決定轉租。

「不然你要租多少？我直接跟對方講」由於身邊的朋友想租，原PO也透過LINE詢問房東，沒想到對方竟回「原則上是40萬元，但我已經有在跟別人談了」，讓原PO當場傻眼，再次確認後還是得到肯定的答案，「哇～竟然要漲到40萬欸，呵呵」。

▲▼網友看完這租金都傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）



網友看完紛紛留言，「屋內是有挖到石油嗎？」、「2萬租到40萬，想了解XD」、「40萬好誇張，他是不是多打一個0啊？」、「什麼店可以2萬變40萬」、「下次再問就變400萬了」、「有沒有地址？我下班繞過去看一下」、「盤子盤好盤滿」、「話術，已經在跟別人談XDD」、「大里40萬騙鬼喔」。

「故意不給你們租的吧」，也有網友認為，「很明顯不想租有關於你及身邊認識的 故意抬價啦」、「房東不想租你們而已，再找過吧～不能說是惡房東，只能說屋主趕人的手法比較粗糙一點」、「這明顯是不想租給你們吧」。