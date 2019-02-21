高雄「自殺大樓」抓交替13死　大樓主委也認賠賣房了

▲房仲在臉書靈異公社PO文（圖／網友雷福龍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者黃靖惠／綜合報導

一名資深房仲PO文指出，高雄三民區近原尖美百貨周邊「自殺大樓」，目前累計13件死亡事故，事發後也接到曾擔任大樓主委的委託案件，理由是因為受不了這棟大樓事故太頻繁，所以認賠賣掉房子。

該房仲在臉書「靈異公社」社團發文表示，十年在高雄尖美百貨附近住宅大樓，一名男子從該高樓層一躍而下，而在跳下前不久，該男在屋內才將同居女友以利刃殺死，案發後據報是女方欲分手導致本案的發生！

往回追溯兩年前，在同一間房屋內，一名女房客在屋內燒碳身亡，被發現時遺體已經腫脹腐爛導致惡臭溢出，事後房東與警方在遺體旁發現一張沒署名的紙張上潦草寫著「不要再說了...死死死...」，最後查無他殺可能性，以自殺結案。

兩年後，一名女大生到大樓下牽車準備離開，卻遇到有墜樓，最後原PO表示，目擊到一個全身都沾血跡的女生呆住，而旁邊1、2公尺有一個扭曲變形人體「掛在其他機車上」。

原PO表示，案發後女生嚇呆在現場、沒注意到自己身上沾滿自殺者血、屍塊四散的內臟、腸子，直到消防人員靠過去詢問，才發出淒厲尖叫聲後就昏倒了，最後被救護車送走了。

發文房仲表示，因為這棟大樓離公司不到100公尺，是當地有名的自殺大樓，曾發生多起死亡事件，直到警消離開後，跟同事才注意到這間房子房東癱坐在管理室旁的地上，而嘴巴喃喃自語說「怎麼會這樣？為什麼會這樣？我的房子二年死了三個人...」

原PO強調，出門在外工作租房子很辛苦，房子真的要慎選，據了解，這棟大樓目前已知事故累積到13件之多（全亡），而本案房子現在也有人在居住當中，細節容筆者不再細撰，以免橫生枝節，事件不久之後，本人也接到曾經在這棟大樓擔任過主委售屋委託，理由是因為受不了這棟大樓事故太過頻繁，所以認賠賣掉房子了。