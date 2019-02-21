餐飲大亨七期豪宅四拍賣出　頂樓戶下殺一坪只剩31萬

▲由鉅三希。（圖／擷取自google map）



記者黃靖惠／綜合報導

頂鮮101前董座、台南擔仔麵創辦人女婿周文保，從洗碗工開始往上爬成為餐飲大亨，更買下台中七期「由鉅三希」豪宅頂樓戶，但因欠債10億元落跑，名下豪宅也淪法拍市場，今天（21日）進入第四拍，共有7封標單競爭，最後以總價5602.89萬元脫標，扣除車位後，每坪要價31萬元。法拍業者表示，一坪30萬出頭就能買到七期豪宅十分划算。

周文保16歲北上第一份工作在華西街台南擔仔麵洗碗，因為懂得察言觀色，深獲老闆許穆生信任，之後娶了許三女兒，更將台南擔仔麵的品牌拓展至台中、高雄，還賣進了第一高樓台北101，不過去年5月財務狀況出漏洞、又被宏森光電解任，陸續傳欠債10億元跑路，也讓名下不動產流入法拍市場，其中包含台中七期「由鉅三希」頂樓戶。

據法拍紀錄顯示，「由鉅三希」28樓戶面積約180坪，一拍底價1億元，先前都流標，今天進入第四拍底價為5120萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，市場預期該案進入第四拍，換算每坪價只剩28萬元應該會脫標，今天就出現7封標單搶標，最後由嶸昌鋼鐵以總價5602.89萬元得標，若扣除4個車位（150萬／個），換算每坪約31.13萬元。

徐華辰指出，目前由鉅三稀最新實價揭露22樓以總價2100萬元，單坪36.2萬元，今天得標人雖然溢價約一成搶標，但以西屯區豪宅地段，只用3出頭就買到，還是十分划算。