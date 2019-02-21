韓流發威！高雄新崛江房價復活　小店面一坪能買一台賓士車

▲高雄新崛江商圈。（圖／ETtoday資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

高雄新崛江商圈敗部復活？實價登錄揭露，新崛江商圈去年一度掛滿招租廣告，但現在卻有種敗部復活的意味，一間地坪11坪的店面以總價2625萬交易，換算一坪225萬元，成為高雄店面第二高價，以一台百萬賓士車換算，形同一間店面要價11部賓士名車。

位於高雄新興區「新崛江商圈」為早期發展消費商圈，沿街兩側有各類精品、服飾、以及特色小吃攤及百貨公司，吸引年輕人前往消費，如同北台的西門町商圈一般。

隨著北高雄百貨一個接一個開幕，也讓商圈板塊轉移至北高雄，消費人潮逐漸往夢時代、漢神巨蛋等方向移動，而新崛江商圈少了消費人潮、加上經濟不景氣，去年曾一度沿街店鋪掛滿招租廣告的慘況，被網友戲稱是「台北東區的翻版」。

不過去年7月卻出現一筆店面交易紀錄，一坪要價225萬元，成為高雄店面第二高單價，也創下該商圈交易紀錄。實價登錄揭露，新崛江商圈的文橫二路167巷31～60號，以總價2625萬元，屋齡6年，總交易件坪11.66萬元，換算單坪價格225萬元。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，以該商圈店面交易行情，一坪單價落在100萬元左右，該筆交易一坪要價225萬高出兩倍之多，推測可能為投資族進場購地，為了之後整建、規劃方便，屬於特殊交易。

郎美囡分析，新崛江商圈去年店面空置率提高，但因釋出量增加，也讓議價空間變大，加上去年選後局勢穩定，投資人普遍看好房市，最近幾個月踴躍進場置產店面。