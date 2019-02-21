透天厝只蓋2.5層！3樓以上「留一面牆」超透風　屋主出面解釋了

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台中市北屯路一處透天厝的和周遭的房子不太一樣，外觀雖然有4層樓，仔細一看卻只有「2層半」樓高，3樓和4樓都只有薄薄的牆面，特別的設計也引起路過行人和網友的猜疑。屋主出面解釋，原本就只打算蓋2層樓，但兩側房屋都比較高，基於風水考量才決定「蓋假樓」。

▲網友分享門面比樓房高2層的奇景。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

該建築位在台中市北屯區北屯路和進化北路的交叉口，2棟透天厝並列，1、2樓都是正常的設計，不過往上看左邊的房子還蓋到3樓，4樓卻是空的，右邊的甚至3、4樓都是只有一面牆的空殼。網友將照片上傳到網路引發一番討論，有人笑說是「淘寶」建設公司建的，也有人覺得是要為違章建築做準備。

▲從馬路上就能直接透過空洞的牆壁看到天空。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

對此，屋主也出面解釋，表示風水才是最大問題，因為左右兩邊的房子都比較高，中間低低的感覺不好，所以決定把牆面也蓋高，看起來也比較舒服，沒想到這樣設計會意外成為話題。

至於房屋這樣的設計是否採到違建的紅線，建築師表示，建築法規沒有明文規定不能加高房屋牆面，但前提是必須經過申請，只要核准圖上沒有的就是違建，也提醒如果不熟悉房屋建造時的地基和鋼筋強度，基於安全理由最好別加建。