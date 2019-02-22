環狀線試車吵到「快精神分裂」　周邊房價2年蒸發195萬

▲捷運環狀線即將通車。（圖／北市府捷運局提供）



記者黃靖惠／綜合報導

環狀線通車時程延宕約兩年，今年力拼全線通車，但因為晨間試車被投訴，附近居民抱怨，試車噪音尖銳「快讓人精神分裂！」，其中被點名板橋站周邊房價，去年跌幅最深達13％，一坪價格從47.5萬元，跌至41萬元，以一間30坪電梯大樓來看，2年內平均蒸發195萬元。

環狀線第一階段共15.4公里，14座車站，橫跨新店、中和、板橋、新莊地區，目前全線已完工，進入到列車及機電系統測試，準備力拚年底通車，但最近密集試車發出尖銳的噪音，反而引發板橋站附近居民不滿，昨天新北市議員劉美芳開協調會，要求新北市捷運工程局及台北市捷運工程局提供解決方案。

環狀線通車在即，原本該被視為利多之一，但似乎沒有拉抬房價，因為根據先前台灣房屋智庫統計，環狀捷運線14個站沿線房價三年來的變化，呈現五站回漲、九站續跌狀態，其中板橋站、板新站、新埔民生站都為下跌，當中又以板橋站跌幅最大達13.7％，一坪價格從47.5萬元，跌至41萬元，一間30坪電梯大樓來看，2年內平均蒸發195萬元。

先前台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，隨著捷運網絡逐漸完整，捷運的利多效益趨緩，加上環狀線通車延宕約兩年，目前房市轉向，周邊房跌多漲少，尤其是原本就有捷運經過的站點，新北產業園區、板橋和大坪林站難受到通車效應帶動，房價仍持續修正。