10年OMEGA忠孝店熄燈！　租金至少要砍一半否則「東區仍死」

▲原本OMEGA在忠孝SOGO對面的店面。（圖／翻攝自Google map）



實習記者魏雅芬／採訪報導

40年老牌餐廳永福樓24日正式熄燈，除了面臨高租金困境，東區人潮流失也是導致關門的關鍵因素。除了永福樓出走外，許多大廠近年來也紛紛退場，包括瑞士名錶Swatch、美國時尚品牌Fossil、知名連鎖金礦咖啡、金石堂城中店等等，連經營10年的瑞士名錶歐米茄（OMEGA）也在去年12月中悄悄關閉遷店，目前已整棟換上雄獅旅遊的招牌。資深房市專家Sway表示，「未來只會更糟，想改變這個頹勢，租金要大砍一半以上才有機會挽回，否則東區仍死。」

▲東區永福樓於2月24日關門歇業。（圖／記者徐政璿攝）



東區SOGO商圈原本相當熱鬧，但隨著租金狂飆，不少店面都不堪負荷宣布撤離。OMEGA在忠孝SOGO對面經營了10年，日前租約到期便決定退租，改由「雄獅旅遊」一口氣租下B2到2樓共四個樓層，打造成全新的旗艦店，實價登錄資料顯示，總月租金約200萬至250萬元。

▲原東區OMEGA店址已改由雄獅旅遊接手。（圖／記者李毓康攝）



Sway指出，東區的高租金是因為過去「在東區開店是個有品牌的做法」，消費者會認為品牌具保障性，且「大量逛街人潮看到你的店招，就等於打廣告一樣的效果」，但如今人潮慢慢流失，「代表砸大錢也無法有足夠的廣告效益」，店家就會選擇退出。

據了解，另一家瑞士名錶Swatch在年初也撤出東區，即使房東將租金從180萬元調降到約100萬元也留不住，可見東區店面不再是金雞母。Sawy對此表示，「只有少數房東願意降租，並不是多數」，所以企業眼看東區沒落，合約一到期就會關門離開。

▼Swatch原店面淪為特賣會場地。（圖／記者李毓康攝）



▼永福樓在東區開了40年，2月24宣布熄燈。（圖／記者張ㄧ中攝）



▲永福樓員工鞠躬，永福樓長媳陳羽珊。（圖／記者張一中攝）