為了下一代過更好炒房　專家批：正在吸下一代的血

▲房產專家痛批，炒房是吸下一代的血。（圖／記者陳韋帆攝）



財經中心／綜合報導

為了下一代過更好，拼命炒房賺錢？房產專家Sway日前在臉書分享一篇《好房網》專欄表示，別以為賺足了錢給下一代更好的生活，其實炒高了房價，是在傷害下一代的經濟，當我們省錢買到了一間房子，並試圖在換屋時用這間房子賺到更多的錢，讓下一代住的更好，其實正在吸下一代的血。

他表示，假使現在觀念是「賣房的時候一定要賺錢」、「先買起來免得以後買不起」、「房屋自有率八成代表八成的國民有房子」？或者是「我當然要從房地產賺錢」、「買這間房就是要來賺租金的」、「別人賠售不關我的事」、「我的房子一定是最值錢」、「賣不掉加價賣總有菜鳥會上當」等等。

他表示，相信擁有這種觀念的人並不自私，也不是壞人，只是自己吃飽後會看看身邊的人，拉他們一把也給他們一碗飯吃。可是這世界上有太多自私鬼，自己吃飽還不准別人吃，因為怕別人吃掉他的飯，也怕別人吃飽了，自己就不值錢沒地位，所以拼命就要讓這世界分成有飯吃及求飯吃兩個階級，讓別人生生世世都求著你，讓有飯吃成為一種優越的人種。

他解釋，簡單來說，如果現在房價是市價的五分之一，回到三十年前，台灣的房子不會漲，就不需要有無殼蝸牛運動，台灣的經濟就會全力的往正常的方向發展，沒有炒房炒樓，只會有神級的電腦、手機、紡織、科技、農業，可是我們的錢都在房地產，那些產業早就拱手送給大陸、美國、韓國、日本。

最後他直言，該賺錢都送給了別國人，只留下生活困難給下一代，你以為子子孫孫會因為炒房而得到庇佑？其實最後是弄高了物價與生活困難。