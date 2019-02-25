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員林家樂福便利購228吹熄燈號　3年內掰了彰化人嘆：動線輸全聯

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地方中心／綜合報導

彰化縣沒有百貨公司，在網路上被評為是全台最無聊的地方之一，彰化市人更是被調侃假日只能逛家樂福。不過，家樂福便利購員林大同店傳出將在2月28日歇業，雖然外界猜測是否又是承受不了租金調漲的壓力，但業者回應是考量到整體營運結果，與租金無關。

彰化沒百貨公司，家樂福便利購開不到3年也吹熄燈號。（圖／翻攝自Google地圖、臉書、PTT）

▲家樂福便利購員林大同店只營運到2月28日晚間8點。（圖／翻攝自Google地圖）

家樂福便利購員林大同店2016年10月盛大開幕，讓不少員林人覺得很高興，店家本月15日卻在門口貼上公告，聲明因為公司營運的考量，只營業到今年2月28日晚上8點，算一算營運時間竟然不到3年。

由於近期不少名店都因為租金調漲而歇業，網友們看到消息紛紛在PTT及臉書彰化人大小事、員林人大小事等社團PO文，討論是否又與租金有關，「家樂福在員林算是小型百貨店，停車也還算方便，不知道是另有考量還是租約到期，現在大型賣場就剩家樂福和大潤發了。市區也不是說沒地或沒買氣，怎麼都會……唉，感覺像是水土不服，不適合在地人想要的。」

彰化沒百貨公司，家樂福便利購開不到3年也吹熄燈號。（圖／翻攝自Google地圖、臉書、PTT）

▼▲網友討論員林大同店為何會選擇歇業。（圖／翻攝自臉書、PTT）

彰化沒百貨公司，家樂福便利購開不到3年也吹熄燈號。（圖／翻攝自Google地圖、臉書、PTT）

對此，家樂福中區經理胡志光向《聯合報》澄清，員林大同店歇業與租金調漲無關，主要是考量到區位以及交通等問題，未來不排除還是會在員林或其他鄉鎮展店。

至於究竟是什麼原因導致員林大同店無法在連鎖賣場的競爭中站穩腳步，網友們坦言「動線」是影響很大的因素之一，「動線比全聯還難逛，逛一次就不想再去了」、「大潤發贏在交通便利，東西多樣且動線明確」、「大賣場一般都選在郊區，便利購是為了因應市區的一種轉型，別說百貨公司，員林連量販店都沒有」。

關鍵字：彰化員林家樂福便利購

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